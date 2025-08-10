Dal Chelsea al Milan: via libera da Stamford Bridge, le cifre

Allo Stamford Bridge si è giocata quest’oggi la prestigiosa amichevole per il Milan, che non è riuscito ad imporsi in casa dei campioni del Mondo.

L’ultimo grande appuntamento dei rossoneri si è registrato quest’oggi, prima della sfida che il Milan giocherà a San Siro nel primo match ufficiale del nuovo ciclo con Allegri e che sarà contro il Bari in Coppa Italia.

Tra sette giorni comincia ufficialmente la stagione del Milan e i rossoneri non hanno ancora sistemato l’intero organico. Manca qualcosa davanti, con Leao che viene impiegato punta e con Allegri che, in un colpo sul quale è arrivato il “via libera” da Londra e precisamente dallo Stamford Bridge, potrebbe proprio riguardare la soluzione ai rossoneri.

Calciomercato Milan: via libera da Londra per l’attaccante

Non solo l’amichevole tra il Chelsea e il Milan, allo Stamford Bridge la questione per i rossoneri è legata anche al calciomercato che spinge il club di San Siro a trovare quella che è la soluzione che cercano per l’attacco.

Se Vlahovic costa troppo, l’attaccante del Chelsea sicuramente non è da meno. Da considerare però che l’arrivo del bomber dal Chelsea sarebbe economicamente meno dispendioso in caso di apertura al prestito.

Come fanno sapere da Sky Sport, il Chelsea avrebbe dato la sua apertura alla cessione, cercando di capire se venderlo a cifre inferiori rispetto ai 50 milioni recenti chiesti oppure se in prestito. In ogni caso Nicolas Jackson sarà ceduto, per volontà del giocatore stesso e, ad approfittarne, potrebbe essere proprio il Milan che cerca la sua alternativa al Bebote Gimenez. Di fronte all’occasione, a determinate cifre, il Milan si inserirà tra il Newcastle e il Chelsea. Perché, ad oggi, Nicolas Jackson sarebbe stato individuato come sostituto di Isak al Newcastle, che ha già comprato Thiaw dal Milan.

Le cifre e i dettagli dell’operazione Jackson al Milan

Nicolas Jackson è l’idea nella short list di Igli Tare, per il ruolo di centravanti. Le priorità, in questo momento, sono legate all’attaccante appunto e al difensore che dovrà sostituire Malick Thiaw.

Dopo i tira e molla con Vlahovic, da Londra, arriva un via libera per la cessione di Jackson. L’attaccante senegalese è un’idea di diversi top club d’Europa e tra questi figura sicuramente il Milan, club alla ricerca di un attaccante. Lo venderebbe per 40 milioni il club dei Blues, ma il Milan sta cercando di capire se c’è o meno la possibilità di un’apertura al prestito con opzione di riscatto. A quel punto l’operazione sarebbe realizzabile, considerando che quei soldi del cartellino, il Milan, vorrebbe spenderli per un difensore centrale.