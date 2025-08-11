Dal nerazzurro al rossonero: Tare prepara il super colpo

Il direttore sportivo è rimasto in Inghilterra dopo l’amichevole con il Chelsea convinto di poter chiudere la trattativa. C’è la necessità di portare il giocatore quanto prima alla corte di Max.

Sconfitta dolceamara per il Milan in Inghilterra. Il 4 a 1 contro il Chelsea non preoccupa Max Allegri, con il gruppo che continua a lavorare sereno in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione: il match di Coppa Italia contro il Bari. Inoltre, Igli Tare avrebbe approfittato della situazione per rimanere oltremanica e portare avanti una delle trattative più calde di questo momento.

Stiamo parlando chiaramente di quella relativa a Rasmus Hojlund, attaccante ex Atalanta e ora in uscita dal Manchester United.

Milan-Man United, accordo vicino per Hojulund: manca il sì del giocatore

Allegri ha assoluta necessità di ricevere un altro attaccante dal mercato. Il solo Santiago Gimenez, pur senza coppe europee, non può bastare a reggere la baracca per tutta la stagione e questo la società lo sa. Ecco perché con le varie difficoltà ad arrivare a Dusan Vlahovic o a Goncalo Ramos del Psg, Igli Tare sta ora andando all in su Rasmus Hojlund.

Il Manchester United dal canto suo ha aperto alla cessione, avendo tra l’altro appena acquistato Sesko e Cunha, e anzi avrebbe addirittura aperto al prestito con diritto di riscatto. Il danese però vorrebbe giocarsi le sue carte e, nonostante la società sia stata chiara sul suo non utilizzo, per il momento ha dichiarato di non voler in alcun modo lasciare i Red Devils. Anche per questo Tare è rimasto in Inghilterra, per avere magari un incontro a quattr’occhi con il calciatore e provare a convincerlo della bontà di questo trasferimento in un’ottica di carriera.

Milan, tutto su Hojulund: perché sarebbe perfetto per Allegri

Il Milan ha deciso di puntare tutto su Rasmus Hojlund e questo ormai è chiaro. Da un lato le difficoltà sugli altri profili, come dicevamo, dall’altro però la certezza di avere una grande occasione. Stiamo parlando di un classe 2003 che ha già dimostrato di possedere qualità importanti dal punto di vista tecnico e fisico, pur senza brillare con la maglia dei Red Devils.

Con l’Atalanta ha realizzato 9 gol e 4 assist nella sua prima ed unica stagione in Serie A, guadagnandosi apprezzamenti a livello internazionale che hanno poi portato lo United a spendere una grossa cifra per lui.

Hojlund è un attaccante con grandi doti fisiche e che ama attaccare la profondità. Potrebbe quindi integrarsi perfettamente con l’idea di calcio di Max Allegri di ribaltare il campo con pochi tocchi, oltre a creare numerosi spazi per i tagli e gli inserimenti di Leao e di Pulisic.