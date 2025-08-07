Dalla cessione al rinnovo: Allegri lo convince a restare!

A inizio mercato sembrava a un passo dalla cessione, ora il Milan ci punta e gli propone il rinnovo di contratto: decisivo Max Allegri

Sarà pure calcio d’estate, con tutte le incertezze del caso, e sarà anche una tournée asiatica dal chiaro sapore commerciale più che sportivo, ma le prime uscite del Milan targato Allegri stanno lasciando buone sensazioni. In questo viaggio in Estremo Oriente, i rossoneri hanno subito mostrato un cambio di mentalità rispetto alla scorsa stagione, affrontando le amichevoli con attenzione, concentrazione e spirito competitivo.

I risultati, per quanto relativi, parlano chiaro: 4 gol rifilati al Liverpool di Slot e ben 9 al Perth Glory, a fronte di una sola sconfitta contro l’Arsenal di Arteta. È ovviamente presto per farsi trascinare da un entusiasmo eccessivo, anche perché la rosa è ancora in fase di costruzione, ma alcuni segnali vanno colti. Tra i più brillanti finora, spiccano il solito Leao – chiamato a dimostrare finalmente continuità da top player – e un sorprendente Okafor, autore di quattro reti nelle ultime due partite. Anche Malick Thiaw sta sorprendendo tutti in questa pre-season: ora per il difensore con la valigia già pronta si aprono le porte del rinnovo.

Milan, sirene inglesi per Thiaw ma Allegri lo vuole tenere

Nel giro di poche settimane, Malick Thiaw è passato da possibile partente a elemento centrale del nuovo Milan di Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore tedesco ha impressionato positivamente nel precampionato, guadagnandosi la fiducia del tecnico, che ha già chiesto alla dirigenza di trattenerlo.

Il Newcastle ha recapitato un’offerta da 30 milioni, rispedita al mittente: i rossoneri non vogliono scendere sotto i 35-40 milioni, anche per via del 10% da riconoscere allo Schalke. Intanto, il club inglese avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore per un quadriennale. Il Milan valuta una proposta di rinnovo (attualmente guadagna 800mila euro l’anno), segnale chiaro della volontà di puntare su di lui. Un mese fa si era detto sì al Como per 25 milioni, ma oggi la situazione è ribaltata. Se dovesse partire, restano in lista Comuzzo, Leoni e Mario Gila.