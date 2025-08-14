Dalla Fiorentina al Milan: Pioli lo lascia andare

Milan che progetta un nuovo affare, dalla Fiorentina ai rossoneri con la complicità di Stefano Pioli: l’allenatore non si oppone alla cessione

Dopo le amichevoli prestagionali, sta arrivando il primo momento della verità. A breve, la discesa ufficiale in campo del Milan, che debutterà in Coppa Italia contro il Bari, prima dell’inizio del campionato. Allegri, dopo il lavoro di questo periodo, attende le prime risposte da parte dei suoi, ben sapendo che comunque il lavoro di costruzione è ancora in una fase iniziale, anche perché c’è ancora il calciomercato in corso che può portare tante novità.

I rossoneri, dopo una fase a lungo interlocutoria, hanno rotto gli indugi e stanno mettendo a segno uno dopo l’altro gli innesti desiderati, per colmare le lacune presenti in rosa. Ci si avvicina a quella che dovrebbe essere la struttura di questa stagione, ma il mercato verosimilmente non si esaurirà con gli arrivi di Athekame e quello sempre più probabile di Hojlund. C’è ancora tempo e spazio per qualche operazione ulteriore e a sorpresa, con Tare che di sicuro monitorerà con attenzione il mercato alla ricerca di opportunità da sfruttare.

Una di queste, potrebbe giungere dalla Fiorentina del grande ex Stefano Pioli, anzi il tecnico potrebbe dare per certi versi una grossa mano ai rossoneri.

Milan, chance per Ikoné: così i rossoneri possono soffiarlo al Vasco Da Gama

In casa viola ci sono tanti movimenti in corso, in entrata e in uscita. In quest’ultimo caso, Jonathan Ikonè appare sempre più vicino all’addio.

Per il francese, si è parlato di un interessamento del Vasco da Gama sempre più concreto. Ma il giocatore non è ancora convintissimo di accettare il campionato brasiliano, per motivi tecnici ed economici. Intanto, la Fiorentina non si opporrà alla sua partenza e questo appare certo. Il Milan, dalla sua, avrebbe la possibilità di offrirgli ancora un posto in una compagine di Serie A, con grandi ambizioni.

Il Milan cambia volto, ma la star è Leao: adesso tocca a lui

Sono tanti i cambiamenti a cui stiamo assistendo, tra le fila rossonere. Vedremo una compagine assai rivoluzionata, con giocatori chiamati a dare un apporto importante tra i nuovi arrivati. Ma il nome destinato a splendere è quello di Rafael Leao.

Da subito, Allegri gli ha attribuito grande centralità. Appare il momento in cui il portoghese dovrà fare definitivamente il salto di qualità e fare da trascinatore del Diavolo. Attorno a lui, si alterneranno tanti interpreti, lui sarà un punto di riferimento fondamentale e dovrà fare la differenza. Ora o mai più, per diventare davvero un top player.