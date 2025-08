Dalla Spagna certi: niente Inter, il giocatore sceglie il Milan di Allegri

Il calciatore, conteso da Inter e Milan, è propenso ad accettare la corte del Milan di Max Allegri: Tare prova lo sgarbo a Beppe Marotta

Mentre le trattative Jashari-Milan e Lookman-Inter continuano a trascinarsi tra indiscrezioni, rilanci e frenate improvvise, le due milanesi tornano a incrociarsi su un altro fronte, accendendo un nuovo derby a distanza. Una sfida silenziosa ma tutt’altro che secondaria, in pieno stile mercato estivo, dove ogni mossa conta e ogni attesa può costare cara.

Non è certo la prima volta che Milan e Inter si ritrovano a corteggiare lo stesso obiettivo. È già successo con Calhanoglu, passato clamorosamente da una sponda all’altra del Naviglio, e più di recente con il giovane Leoni, con entrambe le società interessate. Stavolta, però, a prendersi il vantaggio sono i rossoneri, con un affondo che rischia di lasciare i rivali a mani vuote.

Milan, per la fascia destra spunta Aramburu: beffata l’Inter

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Milan ha presentato la prima offerta ufficiale per Jon Aramburu, esterno destro della Real Sociedad classe 2003. Un giocatore che l’Inter seguiva da tempo, considerandolo una possibile alternativa per la fascia. La proposta rossonera si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra che ha fatto scattare l’attenzione del club basco, ma che al momento non sembra sufficiente per chiudere.

Il profilo di Aramburu rientra perfettamente nella linea tecnica impostata da Igli Tare: giovane, già testato ad alti livelli, capace di adattarsi con rapidità al gioco verticale di Allegri. La Real Sociedad, però, non ha intenzione di fare sconti. Per lasciarlo partire, servirà un rilancio o la presa di posizione decisa del giocatore.