Dall’Inghilterra: Son in Serie A, il sostituto arriva dal Milan

Dall’Inghilterra svelano quella che è l’opzione dal Milan che riguarda il Tottenham, dopo l’addio di Son annunciato ufficialmente.

Il fuoriclasse sudcoreano ha annunciato l’addio al Tottenham e diversi club di Serie A potrebbero approfittare del colpo low cost che riguarda Son.

Inevitabilmente, perdere un calciatore così importante malgrado non sia più giovanissimo, spingendo lo stesso Tottenham al ricambio generazionale, obbliga gli Spurs a scegliersi un nuovo talento per il proprio attacco. E questo, con assalto dal Milan, porterebbe alle grandi cifre che rischiano di essere “irrifiutabili”.

Calciomercato, Son in Serie A: il Tottenham parte all’assalto per il sostituto

Heung-Min Son ha scatenato i media in merito ai rumors di calciomercato, che riguardano adesso anche la Serie A.

Tra i club interessati in Italia figurano anche squadre importanti come il Milan, la Juventus e il Napoli. L’affare potrebbe riguardare anche il Como, club non nuovo ad operazioni di questo tipo. Ma è chiaro che l’operazione sarà sempre per 10-15 milioni di euro come minimo per il suo cartellino, col Tottenham che non si metterà da ostacolo per liberarlo sulla sua prossima destinazione. Opzione che in Serie A si crea solo di fronte all’occasione.

C’è chi ipotizza di rivederlo con Antonio Conte al Napoli dopo il legame instaurato tra i due nell’esperienza a Londra. C’è chi invece lo trova adatto per la Juventus, ma con il tentativo che ad oggi per i club italiani è più legato ad una suggestione da parte di chi può prenderlo. Discorso analogo per il Milan che, per vie traverse, potrebbe essere pure costretto a prendere un calciatore come il coreano. Perché a sorpresa e come hanno fatto sapere da boostrank.online, il Tottenham sarebbe pronto ad investire una cifra importantissima per prendere un esterno. E questo, potrebbe arrivare nel nome di Rafael Leao.

Le cifre per Leao che fanno vacillare il Milan

Il Tottenham, qualora dovesse scegliere di puntare forte su Rafael Leao – dando la possibilità al portoghese di giocare la Champions League nella stagione che sta per cominciare -, lo farà proponendo al Milan cifre da capogiro.

Tant’è che il Tottenham sta puntando ad uno tra Rodrygo e Leao. Per entrambi, la valutazione economica, è enorme. Serviranno 70-80 milioni di euro e, a queste cifre, il Milan potrebbe vacillare. Dipenderà anche da Leao che però, almeno stando a quanto è stato dichiarato di recente, si sente parte centrale del progetto del Milan con Massimiliano Allegri.