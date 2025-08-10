De Winter-Milan, c’è l’annuncio di Romano: ULTIM’ORA

Koni De Winter, è tutto fatto: c’è l’annuncio

Colpo in arrivo per il Milan, che ha praticamente chiuso con il Genoa per Koni De Winter.

L’accordo, raccontano le fonti di mercato vicine al dossier, è stato trovato attorno ai 20 milioni di euro e adesso si tratta solo di sistemare la parte burocratica. Una volta firmati gli ultimi fogli, il difensore potrà mettersi in viaggio verso Milano per visite mediche e contratto.

De Winter-Milan: tutto fatto

Ad annunciarlo è il solito Fabrizio Romano con il suo here we go.

Bello grosso, 191 centimetri, spalle larghe, ma non goffo: De Winter ha gambe abbastanza rapide per stare in una difesa a tre o in coppia al centro, e non è nuovo nemmeno a qualche sortita sulla fascia.

⚫️ Koni De Winter to AC Milan, here we go! Verbal agreement done with Genoa and player side. Package around €20m with clubs sorting final details then green light to medical tests in Milano early next week. De Winter will sign long term deal at Milan. pic.twitter.com/wGdoy8YTxf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

In Belgio lo conoscevano già, la Juventus se l’era portato a casa da ragazzino e lo aveva fatto crescere fino all’esordio tra i grandi, nel dicembre 2021 contro il Malmoe in Champions.

In quell’occasione, Pavel Nedved lo aveva presentato così: “Ragazzo sereno, pronto. Ho buone sensazioni, può diventare davvero forte”. Oggi, tre anni dopo, la scena cambia: maglia rossonera, San Siro e un capitolo nuovo di zecca da scrivere.