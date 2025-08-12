“Deve lasciare perdere”: La leggenda rossonera stronca Tare, frecciata pesante a tema mercato

Una delle massime leggende del Milan stronca Igli Tare. L’uomo simbolo rossonero ha criticato l’obiettivo del dirigente albanese con parole forti.

Non si può dire che, dopo un’annata disastrosa, il Milan sia rimasto con le mani in mano. Sin dall’ultima giornata di campionato, i dirigenti rossoneri si sono messi all’opera per risanare le ferite e colmare le mancanze dell’intero ambiente, a partire dalla dirigenza e dalla panchina. L’ingaggio, nel giro di pochi giorni, di Igli Tare e Massimiliano Allegri ha aggiunto esperienza e competenza al Diavolo, che riparte con ottimi auspici verso una stagione che deve garantire il ritorno in Champions League e, perchè, no anche qualcosa di più. Il mercato, sicuramente, va in quella disperazione, contando anche la settimana libera.

Milan, si riparte con grande fiducia: ma lo storico allenatore nutre qualche dubbio

Per completare lo scacchiere, assieme a Zachary Athekame, sta pensando a Rasmus Hojlund, considerata l’impraticabilità, ad oggi, dell’affare Vlahovic. Il danese, però, non convince per nulla Arrigo Sacchi, che sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport”, ha dato un proprio parere come di seguito:

“Se preferisce fare panchina o tribuna a Old Trafford piuttosto che giocare titolare nel Milan, allora i dirigenti rossoneri lascino perdere questo attaccante e si concentrino su chi ha veramente voglia di indossare la maglia del Diavolo. Il Milan si deve amare, non può essere un ripiego”.

Il consiglio di Sacchi alla dirigenza arriva a gran voce:

“Premessa: non stiamo parlando di Van Basten, né di uno dei centravanti più forti d’Europa in questo momento. È un discreto giocatore, niente di più. Quindi, mi sembra esagerata questa caccia al suo acquisto. Comunque, siccome c’è penuria di attaccanti, capisco il desiderio dei dirigenti rossoneri di assicurarsene uno. Ma che abbia voglia di venire in Italia, che non faccia i capricci… Io non capisco la sua scelta. “

Sacchi durissimo con Hojlund: “Non faccia i capricci, non è Van Basten”

L’ex ct della Nazionale italiana ha ulteriormente messo le cose in chiaro:

“Io, a tutti i giocatori che vengono acquistati, farei fare un giro nella sala dei trofei perché capiscano bene dove sono capitati. Sono loro a dover ringraziare perché sono stati presi, e non il contrario. Mi sono spiegato? Prima viene la società, poi il calciatore. Certo, anche il Manchester United, per carità, è una squadra leggendaria, però da una parte c’è un club, il Milan, che ti offre il posto fisso, e dall’altra ce n’è uno che fa di tutto per cederti.”

Morale, Hojlund non sembra proprio andare a genio all’uomo di Fusignano, secondo cui il Milan necessita di un centravanti vero e funzionale al gioco di Allegri che, evidentemente, non coincide con le caratteristiche dell’ex Atalanta