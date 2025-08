Dusan batte, Tare risponde? L’ “ostacolo” ora è Maignan

Il centravanti serbo segna in amichevole e manda un messaggio al mondo rossonero: la palla ora passa a Tare che deve trovare una quadra

È pur sempre calcio d’estate, con tutte le incertezze del caso, ed è vero che la tournée asiatica del Milan ha obiettivi più economici e di marketing che tecnici. Tuttavia, le prime uscite della squadra di Allegri stanno lasciando sensazioni positive. Nel viaggio in Estremo Oriente, il Milan ha dato segnali incoraggianti, mostrando un atteggiamento diverso rispetto alla scorsa stagione: anche le amichevoli sono state affrontate con concentrazione e serietà.

I risultati parlano chiaro: 4 gol rifilati al Liverpool di Slot, addirittura 9 al Perth Glory, e una sola sconfitta contro l’Arsenal di Arteta. È sicuramente presto per lasciarsi andare a facili entusiasmi, anche perché la rosa non è ancora al completo, ma qualche indicazione significativa è già emersa. Tra i più brillanti, il solito Leao — chiamato a confermarsi definitivamente — e un sorprendente Okafor, autore di quattro reti nelle ultime due gare.

Milan-Vlahovic: nodo stipendio e il rischio “effetto a catena”

Che al Milan piaccia Vlahovic non è un più un mistero. Il serbo dal suo conto ha aperto alla possibilità di riformare un sodalizio con Allegri che l’ha portato a sollevare l’unico trofeo vinto finora in Italia. L’operazione però resta difficile per vari motivi e quindi la sensazione è che si andrà per le lunghe, verso i saldi di fine agosto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però ci sarebbero ancora dei nodi da sciogliere: in primis quello legato all’ingaggio. Dusan è il calciatore più pagato della Serie A, con uno stipendio da 12 milioni l’anno. Per trovare un’accordo con il Milan pare sia disposto a ridursi l’ingaggio a 6-7 milioni più bonus, cifra che lo renderebbe il più pagato della rosa rossonera insieme a Leao, facendolo superare addirittura Maignan e Pulisic. Il rischio, secondo la Rosea, è che questo porti i top player del Diavolo a bussare alla porta di Tare per chiedere pari trattamento, gonfiando incredibilmente il monte ingaggi.

Milan, ma quanto costa oggi Vlahovic?

Quando ormai 4 inverni fa la Juve spese oltre 80 milioni per assicurarsi il centravanti serbo della Fiorentina, la sensazione generale era quella di aver strappato un talento generazionale. Ai tempi il 22 enne serbo aveva segnato 17 gol in 6 mesi con Italiano e sui media nazionali impazzavano i confronti con Erling Haaland, l’altro centravanti classe 2000 che stava conquistando l’Europa a suon di gol.

Dopo diverse stagioni in chiaroscuro, la valutazione di Vlahovic è crollata vertiginosamente, portandolo allo status di separato in casa e col contratto in scadenza al prossimo giugno. La Juventus non può permettersi una minusvalenze vista la già precaria condizione finanziaria, indi per cui, al netto di ammortamenti, la valutazione del serbo è di circa 20 milioni di euro. Più difficile invece l’ipotesi di un prestito con diritto, visto che presupporrebbe un rinnovo di un ulteriore anno con i bianconeri.