Era a un passo dalla cessione: ora Tare rinnova il top player

Il Milan si sta già muovendo per il futuro, Tare ha già pronto l’accordo con il top player per il rinnovo del contratto

Il nuovo Milan di Allegri e del nuovo ds, Igli Tare, sta prendendo definitivamente forma. Dopo le prime cessioni che avevano scosso i tifosi, preoccupati dalla perdita di alcuni dei giocatori più forti del Milan, come Reijnders e Theo Hernandez, ora possono tirare un sospiro di sollievo: il mercato in uscita del Milan sembra essere finito, a parte sviluppi clamorosi.

Allegri infatti è soddisfatto del mercato in entrata, che deve ancora finire, ma che già ha dato i suoi frutti nelle ultime amichevoli del Milan. I rossoneri infatti, oltre ai risultati, hanno dato prova di prestazioni convincenti, di carattere e grinta, quello che era mancato nell’ultima stagione. In queste amichevoli abbiamo visto la squadra così com’è stata disegnata da Allegri, che vuole ripartire da questi giocatori ma che, prima, avrà bisogno di un aiuto da Tare, se vuole assicurarsi uno dei fenomeni dei rossoneri anche per le prossime due stagioni.

Milan, Maignan verso il rinnovo

Il Milan infatti dovrà occuparsi del rinnovo di Mike Maignan, il contratto del francese scadrà a giugno del 2026. Secondo quanto riportato sul suo account X dal noto giornalista Nico Schira, le due parti si troveranno in autunno per discutere sul rinnovo. Il portiere è uno dei pochi rimasti dallo scudetto e può garantire al Milan, oltre a delle prestazioni sempre di livello, una solidità mentale e psicologica da non sottovalutare.

Maignan ha conquistato la fiducia del nuovo tecnico, che ora lo ritiene un giocatore imprescindibile per il nuovo progetto dei rossoneri. Una situazione paradossale, visto che ad inizio mercato il giocatore era verso la rottura con il Milan, con il Chelsea che era molto forte sull’acquisto del francese. La situazione si è ribaltata, ed ora Maignan è pronto a diventare una pedina fondamentale nelle prossime stagioni dei rossoneri.