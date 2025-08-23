Eterno Modric, subito un record per il croato in Milan-Cremonese

Luka Modric è già nella storia della Serie A: il dato sul centrocampista croato del Milan è sorprendente!

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, ottenuto in casa ai danni del Bari, il Milan di mister Massimiliano Allegri questa sera è tornato sotto i riflettori dello stadio San Siro per dare inizio al proprio cammino in Serie A contro la Cremonese di Davide Nicola. Sin dalla prima giornata di Serie A, il tecnico del Diavolo ha deciso di affidare le chiavi del centrocampo all’ex Real Madrid, Luka Modric. La leggenda croata è entrato nella storia del calcio italiano già alla sua prima partita in campionato.

Max Allegri ha deciso di affidarsi all’esperienza e al carisma di Luka Modric sin da subito, inserendolo nella lista dei titolari per il debutto stagionale dei rossoneri in campionato.

Milan, Modric è già nella storia
A Luka Modric è bastata una partita per cominciare a lasciare il segno nella storia della Serie A. Non l’ha fatto ancora con la sua classe, ma con l’età. Infatti, partendo dal primo minuto nel match contro la Cremonese, il Pallone d’Oro 2018 è diventato il giocatore più anziano a debuttare in Serie A. Il centrocampista ha giocato la prima prima gara nella massima serie italiana a 39 anni, 11 mesi e 14 giorni.

