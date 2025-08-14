Futuro Calabria, dopo Bologna l’ex Milan si trasferisce all’estero: la destinazione è incredibile

Dopo i sei mesi a Bologna, Davide Calabria è rimasto svincolato. L’ex capitano del Milan dovrebbe aver trovato una nuova squadra, ma non all’interno dei confini italiani.

La campagna acquisti del Milan può dirsi quasi conclusa. Con l’arrivo di Zachary Athekame, il mercato in entrata potrebbe dirsi concluso, se non fosse per il nodo attaccante. Con Vlahovic ormai sempre più lontano, l’obiettivo in pole sul taccuino di Tare è Rasmus Hojlund. C’è ancora distanza, tuttavia, tra le richieste dello United e quanto stanziato dal Diavolo. Restano, invece, alcune questioni da risolvere sul fronte uscite. A meno di tre settimane dal gong, vanno ancora piazzati esuberi ritenuti non funzionali al progetto da Allegri. I primi da sistemare sono Adli, Bennacer Origi, mentre bisogna ancora capire quale sarà il piano per Musah, Chukwueze ed Okafor.

Milan, esuberi ancora da piazzare: e Calabria trova una nuova squadra

Non è più nelle fila rossonere, ma lo era fino a pochi mesi fa, Davide Calabria. La decennale avventura dell’ex capitano rossonero, partita sin dalle giovanili, non è finita nel migliore dei modi. Nel girone di ritorno il terzino si è trasferito al Bologna in prestito.

Tuttavia, il club emiliano ha deciso di non riscattare l’ex numero 2 rossonero che attualmente è svincolato. Dopo settimane di ricerca, Calabria potrebbe aver trovato un nuovo lido, come rivelato da Matteo Moretto:

“Davide Calabria è sempre più vicino a dire sì al Panathinaikos,che offre all’ex Milan un contratto di tre anni. Vedremo se ci sarà la fumata bianca, ma ad oggi Calabria è molto vicino a dire dì al club greco.”

Prima avventura all’estero, quindi, per l’ex capitano, che tenta il rilancio in Grecia a 29 anni ancora da compiere.