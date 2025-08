Gimenez non convince, Vlahovic è difficile: per l’attacco spunta un nome a sorpresa

Non solo Vlahovic, la dirigenza del Milan valuta anche altre opzioni in attacco insieme a Gimenez

Dopo l’ottimo successo 9-0 con il Perth Glory in amichevole, si è conclusa la prima parte di tournée estiva che ha permesso al Milan di sperimentare le indicazioni tattiche di Allegri. Il bilancio è stato più che positivo, frutto di due vittorie contro gli australiani appunto e Liverpool ; unica nota negativa, la sconfitta con l’Arsenal.

Ad agosto sono previste altre sfide, in modo da preparare al meglio il debutto stagionale del 17, nei trentaduesimi di Coppa Italia col Bari. La dirigenza dunque sta lavorando senza sosta per garantire ad Allegri una squadra competitiva. Il d.s. Tare ha già chiuso tre colpi ovvero Ricci, Modrić e Estupiñan, ma chiaramente il mercato in entrata non è affatto concluso.

Milan, idea Kalimuendo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Arnaud Kalimuendo, attaccante reduce da un’ottima stagione a Rennes, in cui ha collezionato 34 presenze e 18 gol. Giocatore rapido ma con grande efficacia offensiva che garantirebbe maggiore dinamicità all’attacco lombardo, rispetto ai centravanti più fisici degli ultimi anni come Ibrahimović o Giroud. In Via Aldo Rossi bisognerebbe battere la concorrenza di altri club interessati al francese tra cui il Villareal, che a differenza dei rossoneri si è qualificato in Champions League.

Il 22enne, il club meneghino lo ha già incontrato, vivendo anche se per una sola volta l’atmosfera di San Siro ; in particolare a febbraio 2024 nei playoff di Europa League quando gli uomini di Pioli si imposero sul Rennes per 3-0 all’andata, perdendo poi il ritorno 3-2 in Francia. Attualmente però servirebbe una ricca offerte per convincere il club transalpino a cedere il proprio giocatore, anche in virtù di un contratto fino al 2027.

Incognita attaccanti

A Milanello c’è scritto work in progress, ma una zona di campo in cui va fatto lo scorso maggiore è proprio l’attacco, caratterizzato da numeroso punti di domanda. I rossoneri hanno salutato Abraham e Jović, rimanendo di fatto con una punta cioè Santiago Gimenez. Nell’annata appena conclusa il messicano non ha convinto, mettendo a segno solo 6 reti in 19 gare, numeri ben lontani rispetto alle prestazioni viste a Rotterdam.

Come alternativa da affiancare al “Bebote” ci sarebbe la pista Dusan Vlahovic, ad oggi complicata visto l’alto ingaggio del serbo e la Juve che non è convinta dei 10 milioni offerti dai lombardi. Nel frattempo Allegri è corso ai ripari, adattando centravanti Leao e l’esperimento sembrerebbe dare i suoi frutti. Da capire infine il futuro di Okafor, rientrato dal prestito di sei mesi al Napoli.