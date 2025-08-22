Guaio Milan, il rossonero diventa un caso: rifiutato il trasferimento

In questi ultimi giorni di mercato il Milan ha un grosso problema da risolvere. C’è un rossonero che sta complicando e non poco i piani della dirigenza.

Se è vero che in questa parte finale di mercato ci aspettano dal Milan gli ultimi colpi per completare la rosa, è altrettanto vero che bisognerà risolvere anche alcune questioni legate alle cessioni. In queste settimane la dirigenza rossonera, con Igli Tare in prima fila, si sta dimostrando fenomenale nel vendere gli esuberi a ottimi prezzi. Il lavoro, però, non è ancora completato.

In particolare c’è un rossonero che sta diventando un vero e proprio caso. Il giocatore, ormai fuori dal progetto di Max Allegri, si sta opponendo alla cessione con la società che dovrà cercare di risolvere la questione quanto prima. Proprio in queste ore il giocatore ha rifiutato il trasferimento in un altro club italiano.

Milan, il Sassuolo insiste per Adli: il francese ha altre idee

Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, il Sassuolo non molla la pista Yacine Adli. Il centrocampista francese del Milan resta un obiettivo concreto: è un profilo che i neroverdi seguono da tempo e che continua a stuzzicare la dirigenza emiliana.

Il problema, almeno per il momento, sembra essere la volontà del giocatore. Adli, che dopo le esperienze con Pioli si ritrova ora fuori dal progetto tecnico di Allegri e si sta allenando con il Milan Futuro, non appare convinto della destinazione. La sua posizione è chiara: prima di valutare un trasferimento, preferisce attendere eventuali proposte più in linea con le sue ambizioni.

La sensazione è che la trattativa sia tutt’altro che chiusa: il Sassuolo farà un nuovo tentativo, ma servirà anche uno spiraglio dal calciatore per sbloccare la situazione.