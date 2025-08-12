Hojlund al Milan, l’Inghilterra sbeffeggia i rossoneri: “Come il McDonald’s”

La trattativa tra Milan e Manchester United per Rasmus Hojlund sta facendo molto discutere in Inghilterra. Club rossonero sbeffeggiato.

Archiviate le questioni Koni De Winter e Zachary Athekame, ormai pronti a sbarcare a Milano, ora gran parte dell’attenzione del Milan è rivolta all’attacco. I rossoneri vogliono regalare a Max Allegri un centravanti che possa alternarsi a Gimenez. Per molte settimane il principale indiziato sembrava essere Dusan Vlahovic, ma negli ultimi giorni le quotazioni del serbo sono calate.

Adesso l’obiettivo numero uno porta il nome di Rasmus Hojlund. Il danese è in uscita dal Manchester United, con i Red Devils pronti anche ad accettare il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. A frenare la trattativa ci sono i dubbi del giocatore, che vorrebbe restare in Premier League per giocarsi le sue carte. Intanto, proprio dall’Inghilterra il Milan diventa motivo di scherno.

In Inghilterra deridono il Milan: “Se lavori in uno stellato non vuoi andare al McDonald’s”

Di recente hanno fatto molto discutere le parole di Mark Goldbridge, noto volto di “The United Stand” e voce influente tra i tifosi del Manchester United. Il presentatore ha parlato delle voci che vedono il Milan interessato ad Hojlund, soffermandosi sulla volontà del danese. Secondo Goldbridge, l’ex Atalanta vuole restare al Manchester United, ma soprattutto non vuole fare un passo indietro nella sua carriera:

Hojlund non è aperto ad un trasferimento al Milan. Non vuole lasciare il Manchester United e soprattutto non vuole andare al primo club che viene. Se lavori in uno stellato non vuoi andare al McDonald’s.

Dichiarazioni molto forti di Goldbridge, che ha di fatto paragonato il Milan ad un modesto McDonald’s in confronto al Manchester United. Il suo commento ha ovviamente scaturito la rabbia di tutto il popolo rossonero, soprattutto se si pensa alle ultime stagioni a dir poco disastrose del Manchester United. Stagioni ben più da “McDonald’s” che da “ristorante stellato”.