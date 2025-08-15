“Hojlund apre al Milan, ma c’è un ostacolo”: la rivelazione di mercato

Rasmus Højlund continua ad essere un obiettivo di mercato del Milan: c’è un ostacolo sull’accordo tra club e calciatore.

Se da una parte c’è un mercato quasi perfetto in queste ultime settimane, grazie all’ottimo lavoro svolto dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, dall’altra in casa Milan c’è una continua ricerca all’attaccante: nella rosa rossonera, infatti, attualmente come punta è destinato a rimanere solo Gimenez, ingaggiato nella scorsa sessione invernale di mercato. Insieme a lui, per il reparto offensivo, ci sono anche Pulisic e Leao, ma il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, vorrebbe avere in rosa una punta a tutti gli effetti, che sostituisca in maniera adatta l’attaccante messicano Gimenez, quando non disponibile.

Milan, Hojlund apre alla cessione: ma ad una sola condizione

La ricerca dell’attaccante in casa Milan sta diventando sempre più una telenovela: dopo alcuni colpi sfumati, nelle ultime settimane i profili più vicino al mondo rossonero sono Rasmus Højlund e Dusan Vlahovic. Il primo di proprietà del Manchester United fino a giugno 2028, il secondo di proprietà della Juventus, in scadenza a giugno 2026. E proprio per l’attaccante danese si sono intensificati i rapporti in questi ultimi giorni, con il Milan che vorrebbe chiudere il colpo prima dell’inizio del campionato.

Sulla situazione legata a Hojlund è intervenuto, sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che ha parlato di un’apertura dell’attaccante danese al Milan, ma ad una sola condizione, ovvero la vendita definitiva al Milan. Queste le sue parole:

Hojlund ha aperto al Milan, ma chiede un trasferimento a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Il Milan per ora propone un trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto. Non c’è ancora l’accordo con il giocatore, che però non ha chiuso.

L’attaccante danese, con un passato in Serie A all’Atalanta, non vuole dunque venir via dallo United solo in prestito, ma vorrebbe unirsi alla sua prossima squadra a titolo definitivo, per non essere ancora punto e a capo il prossimo anno. Ciò su cui bisogna lavorare e trovare un accordo è la modalità di ingaggio del club rossonero nei confronti del calciatore e la richiesta del club inglese, sicuramente non bassa. Un investimento importante per il mondo rossonero qualora Hojlund dovesse arrivare a titolo definitivo, ma al momento bisogna sistemare alcuni dettagli per capire se c’è la possibilità o meno di portarlo a Milano.