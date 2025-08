I turchi fanno la voce grossa: Morata “ostaggio” a Istanbul

Il centravanti spagnolo è a un passo dal Como ma il Galatasaray non ha intenzione di cedere facilmente: ecco cosa manca

Il Milan sta arrancando a portare a termine le operazioni di mercato che si era prefissato: Jashari è ancora a Bruges nonostante la sua volontà di unirsi al club rossonero. Archie Brown ha optato per la Turchia, mentre per Leoni sembrano ormai tramontate tutte le speranze.

I problemi principali sembrano legati alle uscite degli esuberi: il Milan non giocherà le coppe e quindi Tare e Allegri non vogliono una rosa eccessivamente lunga, in più i mancati introiti delle coppe europee impongono un abbassamento del monte ingaggi. In tutto ciò, anche le operazioni che sembravano già chiuse stanno incontrando degli intoppi: è il caso di Morata, promesso sposo al Como ma ancora bloccato a Istanbul per motivi economici.

Como o Galatasaray? Il punto su Morata

Il Milan la scorsa estate ha investito poco più di 10 milioni per accaparrarsi il capitano della nazionale spagnola Alvaro Morata. Dopo le esperienze a Torino, Morata era stato indicato da Fonseca come rinforzo ideale per l’attacco rossonero, viste le sue capacità di giocare spalle alla porta e mandare in porta i compagni.

Le cattive prestazioni e il cambio allenatore hanno portato a una separazione e a gennaio Morata è passato al Galatasaray in prestito per 12 mesi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, ora i turchi starebbero opponendo resistenza alla cessione al Como. Milan e lariani hanno raggiunto un accordo sulla base di 10 milioni ma da parte del Galatasaray non c’è alcuna voglia di terminare a zero il prestito e favorirne il passaggio alla corte di Fabregas.

Il mistero dei 6 milioni: i dettagli dell’operazione Morata

Lo scorso gennaio, il Galatasaray ha preso in prestito Morata fino a dicembre 2025, pagando circa 6 milioni al club rossonero. Secondo Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport però questi soldi non sarebbero mai arrivati.

Il Gala però dal suo conto chiede 8 milioni per terminare il prestito e ha precisato che non ha alcune intenzione di trattare. I turchi hanno appena chiuso un’operazione monstre con il Napoli per Osimhen e non vogliono fare sconti. Se non si troverà un accordo, Morata resterà al Gala fino a dicembre, quando tornerà al Milan che a quel punto potrà decidere in autonomia del futuro del numero 9 spagnolo e capitano della nazionale iberica.