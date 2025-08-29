Il Barça costretto a vendere: le cifre dell’arrivo per il nuovo centrale

Sono le ultime battute di questa calda estate per quanto riguarda la sessione di calciomercato che si sta concludendo. E il Milan deve chiudere un centrale.

Il nuovo difensore è il tema caldo, oltre a quello dell’attaccante, se si considera che i rossoneri sembrano essersi sistemati con Nkunku, perché il francese può occupare tutti i ruoli dell’attacco anche se parte sempre con l’idea di giocare esterno, mentre Leao andrebbe ad accentrarsi per alternarsi con il Bebote Gimenez.

L’arrivo del fuoriclasse francese dal Chelsea, infatti, pare non essere l’ultima operazione del Milan. Secondo quanto riferiscono dall’estero e precisamente da Fichajes.net, il Barcellona che potrebbe vedersi costretto a vendere il proprio centrale difensivo, andrebbe ad accettare quella che è una proposta economica a cifre ben precise da parte del Milan che darebbe ad Allegri un partner perfetto per Pavlovic, dopo aver già chiuso pure per De Winter.

Milan, il colpo arriva dal Barcellona: è un’occasione

Una vera e propria occasione perché il Milan potrebbe approfittare dell’esigenza di vedere da parte del club blaugrana che, per più motivi, spedirebbe il difensore in Serie A.

Un altro danese in Serie A, oltre a Rasmus Hojlund, ma non Harder, considerando che il Milan non è riuscito a chiudere per il bomber dello Sporting Lisbona. Si tratta di Andreas Christensen, l’ex Chelsea e attuale centrale del Barcellona che direbbe così addio ai blaugrana e alla Liga, approdando in Italia per giocare al Milan.

I rossoneri potranno approfittare di quella che è la volontà da parte del Barcellona nel chiudere i rapporti con il difensore, vedendo ceduto il calciatore a cifre scontate rispetto a quelle di origine, per le proposte che facevano i club interessati.

Christensen è il colpo che chiude il mercato del Milan: le cifre

Le cifre che fa il Barcellona sulla valutazione di mercato per il cartellino di Andreas Christensen, spinge il calciatore verso la Serie A per circa 30 milioni di euro. Ma i rossoneri giocano al ribasso, facendo leva sulle volontà del giocatore e sulla voglia da parte del club catalano di chiudere l’avventura del giocatore arrivato ormai ai titoli di coda dell’esperienza avuta con Hansi Flick.

Per arrivare a Christensen ci sono due strade per il Milan: prestito oneroso con diritto di riscatto per ammortizzare i costi al 2026, oppure cifre al ribasso, per completare l’affare in un’operazione da 20-25 milioni di euro complessivi che il Barcellona a quel punto accetterebbe.