Il Milan affonda il colpo: Tare beffa l’Inter

Il Milan prepara il sorpasso ai danni dell’Inter: la società rossonera intensifica il pressing per la giovane stella della Serie A.
Il Milan si sta muovendo con decisione ed un piano ben studiato in questa finestra di mercato. Dopo una stagione ricca di insuccessi, il club rossonero ora vuole prendersi la scena estiva con una campagna acquisti di livello per poi indirizzare su di sé tutti i riflettori del prossimo campionato di Serie A. Tare lavora senza sosta per consegnare a mister Allegri una rosa competitiva al massimo.
Per potenziare ulteriormente l’organico, il ds rossonero starebbe preparando il sorpasso ai danni dell’Inter. Il Milan, infatti, sembrerebbe determinato a bruciare la concorrenza dei rivali storici per una delle giovani promesse più interessanti della Serie A.
Il Milan va all’assalto: che sgarbo all’Inter
Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sarebbe pronto a superare l’Inter nella corsa per Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Diavolo starebbe preparando l’assalto al giocatore classe 2006, così da mettere fine ai diversi chiacchiericci di mercato.
Il Milan sarebbe pronto all’affondo per Giovanni Leoni qualora si concretizzasse la cessione di Malick Thiaw al Newcastle United. Dall’Inghilterra hanno fatto sapere che i Magpies sarebbero pronto a rilanciare dopo il primo no dei rossoneri. Il Newcastle vuole chiudere i discorsi con un’offerta da 40 milioni, stessa cifra richiesta dal Parma per Giovanni Leoni.
Nel caso in cui dovesse prendere corpo l’addio di Thiaw, il Milan si butterebbe a capofitto sul giovane centrale dei Ducali, rifilando all’Inter quella che sarebbe una pesantissima batosta in chiave mercato. Giovanni Leoni, seguito anche dal Liverpool, è uno degli obiettivi principali dei nerazzurri, ma per ora Marotta non ha ancora mosso passi concreti poiché spera di piazzare prima monetizzare dalle diverse cessioni. Sul mercato ci sono Pavard, Asllani e Taremi.