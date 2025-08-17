“Il Milan deve lottare per lo Scudetto”, l’ex rossonero mette pressione: messaggio netto ad Allegri

Per l’ex tecnico rossonero è un Milan da Scudetto: il messaggio a mister Massimiliano Allegri è molto chiaro.

Le aspettative in casa Milan sono alte in vista della nuova stagione, sopratutto dopo gli arrivi di figure esperte come Igli Tare e Massimiliano Allegri. La società rossonera, dopo aver concluso la precedente stagione lontana dai piazzamenti europei, si avvicina ai nastri di partenza con un forte senso di rivalsa.

Tare si sta muovendo con cura sul mercato, cercando di regalare ad Allegri i tasselli giusti con cui costruire un Milan virtuoso e che possa subito riprendersi la scena della Serie A. Sulla situazione dei rossoneri, si è espresso un grande ex del Diavolo, definendo il Milan come una squadra pronta per lo Scudetto, anche grazie all’assenza di impegni europei.

L’ex rossonero non ha dubbi: “Deve lottare per lo Scudetto”

Il Milan è finito nuovamente sotto la lente d’ingrandimento di Fabio Capello. L’ex rossonero ha parlato della sua vecchia squadra ai microfoni della Gazzetta dello Sport, mandando un messaggio netto a mister Massimiliano Allegri: “Tornare in Champions è l’obiettivo minimo, il Milan deve lottare per lo Scudetto”.

Capello mette pressione: “Se un club come il Milan è fuori dall’Europa, deve obbligatoriamente competere per il titolo. A maggior ragione se in estate ha puntato su di un allenatore con un certo pedigree e un direttore sportivo bravo come Igli Tare. Allegri come Conte? Antonio ci ha messo del suo, fino a vincere lo Scudetto. Credo che Allegri possa fare qualcosa di simile a Milano”.

Nunzio Marrazzo

