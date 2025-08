Il Milan dice no a 30 milioni: c’entra Allegri

Sono diversi i movimenti di calciomercato in casa del diavolo. Occhio anche alle possibili cessioni, con i rossoneri che però rifiutano un’offerta importante.

Il calciomercato del Milan continua tra trattative in entrata e in uscita. Ufficializzato Jashari, ora Tare è alla ricerca disperata di un attaccante. Tutto è ancora in fase di stallo con Dusan Vlahovic, così come non ci sono stati passi in avanti con gli altri bomber seguiti dal direttore sportivo. Vale a dire, in particolare, Goncalo Ramos e Darwin Nunez.

La situazione però potrebbe presto cambiare. Diversi sono i calciatori in uscita da Milanello, le cui cessioni porterebbero quindi un tesoretto importante nelle casse dei rossoneri. Questo, inevitabilmente, permetterebbe alla società di rigettarsi con prepotenza sul mercato attaccanti e magari non solo. I nomi sono sempre quelli di Bennacer, Adli, ma non si escludono anche in caso di offerte Musah e Chukwueze.

News Milan: rifiutata l’offerta di 30 milioni

Un altro giocatore potenzialmente in uscita è Malick Thiaw, che ha ricevuto diverse offerte. Prima ricordiamo quella del Como, in ballo per giorni e con il difensore tedesco che alla fine ha deciso di rimanere al Milan. Ora, invece, una nuova offerta dalla Premier, più precisamente dal Newcastle. Come riportato infatti da Luca Bianchin, noto esperto di calciomercato della Gazzetta dello Sport, i Magpies avrebbero presentato un’offerta al Milan per Thiaw di 30 milioni di euro.

Come riportato però dallo stesso giornalista, i rossoneri avrebbero prontamente rifiutato questa offerta, con Allegri che pare stia apprezzando Thiaw in questo ritiro precampionato. Il tecnico livornese vorrebbe quindi puntare su di lui, specie in un’ottica di un possibile schieramento con la difesa a tre. Staremo a vedere se il Newcastle si arrenderà o se deciderà di rilanciare. E non dimentichiamo la volontà del difensore tedesco, che potrebbe magari essere messa in discussione dall’offerta di un ambizioso club di Premier.

Mercato Milan: altre uscite verso la Premier

Non finiscono qui le possibili cessioni dei rossoneri in questa finestra di mercato. Come riportato infatti quest’oggi sempre dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati degli interessamenti da parte di alcuni club inglesi per Noah Okafor. La posizione del diavolo però è chiara: lo svizzero non si muove se non a titolo definitivo. O comunque con una formula come quella del prestito con obbligo di riscatto.

La valutazione che fa il club è quella di circa 20 milioni di euro, nonostante l’ex Salisburgo non abbia mai particolarmente brillato, né con la maglia rossonera né durante il periodo in prestito al Napoli. Il Milan però lo sta visionando durante questa preparazione atletica e lo ritiene comunque una risorsa importante in un’ottica di rotazioni nell’arco della stagione.