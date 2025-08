Il Milan ha deciso: arriva il bomber da 35 milioni

I rossoneri sono sempre alla ricerca di un altro attaccante da aggiungere al reparto. Spunta il nome di un vecchio pallino.

Il Milan continua a lavorare sul mercato per perfezionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I segnali che arrivano dal ritiro sono positivi, la squadra è con il mister e il gruppo sembra essere molto compatto. La società sta facendo tesoro degli errori del recente passato e quest’anno c’è voglia di rilanciarsi alla grande.

C’è però bisogno di ultimare la rosa con alcuni tasselli. Ecco perché Tare continua a portare avanti diverse trattative in diversi ruoli. Su tutti, manca ancora l’attaccante in più da affiancare a Gimenez, unica vera punta nella rosa del Milan in questo momento.

News Milan, la pista si riapre: Tare punta al bomber da 35 milioni

Uno degli attaccanti più seguiti dai rossoneri è Rasmus Hojlund, giocatore che ricordiamo bene avendolo visto fare faville con indosso la maglia dell’Atalanta. Poi il passaggio al Manchester United dove non ha brillato, non solo per demeriti suoi, e ora la voglia e la possibilità di rilanciarsi. Il danese vorrebbe farlo comunque in Inghilterra, ma i Red Devils sono di un altro avviso.

Come riportato infatti da Fabrizio Romano, lo United sta chiudendo il colpo Sesko dal Lipsia, per cui è stata presentata un’offerta di 75 milioni di euro più 10 di bonus. Se l’affare dovesse andare in porto, allora non ci sarebbe più spazio per Hojlund. A quel punto, il danese, potrebbe valutare positivamente un rientro in Italia per rilanciarsi. E perché non al Milan. L’ex Atalanta sarebbe uno dei nomi principali sull’agenda di Tare per potenziare l’attacco rossonero.