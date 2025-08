Il Milan lo prende dal Real Madrid: c’è una sola condizione

Il Real apre al passaggio al Milan di un proprio calciatore, ecco come si può concludere l’affare

Quando si vogliono realizzare risultati di rilievo, nel calcio, bisogna lavorare sodo, ma anche in qualche modo provare a ispirarsi alla grandezza. E’ il tentativo che vuole fare il Milan, che sa di dover recuperare solidità e compattezza per migliorare i risultati di un anno fa, decisamente non all’altezza delle aspettative, ma vuole anche accompagnare, in campo, i dettami tattici di Allegri al talento puro, quello che può spaccare le partite.

Non è un caso se il Milan abbia voluto inserire nella sua rosa un giocatore come Luka Modric, che dopo la fine del suo lunghissimo ciclo al Real Madrid approda in Italia pronto a fare la differenza nonostante i suoi 39 anni. E a proposito di giocatori provenienti dai ‘Blancos’, potrebbe non essere finita qui. Del resto, la scia degli ultimi anni ha decisamente sorriso al Milan da questo punto di vista. Il Diavolo può lanciarsi per un altro innesto di prestigio dagli spagnoli, emergono già dettagli interessanti in tal senso.

Milan, già presentata la prima offerta per Endrick: ecco la cifra che chiede il Real

Si monitora in particolare la situazione di Endrick, talentuoso attaccante brasiliano che però al momento è decisamente indietro nelle gerarchie di Xabi Alonso.

Al punto che il tecnico gli avrebbe già preferito Gonzalo Garcia e per il talento verdeoro l’idea della cessione inizierebbe a farsi concreta. Secondo ‘Don Balon’, il Milan avrebbe già avanzato una prima proposta al Real per circa 20 milioni di euro. Gli spagnoli non chiudono all’idea della partenza, anche se Florentino Perez vorrebbe ricevere una offerta del doppio. La sensazione è che in questi giorni il Milan proverà a limare questa distanza, cercando di ottenere uno sconto o comunque condizioni più favorevoli.

Milan, Allegri aspetta il bomber: gioco d’attesa per Vlahovic

Tra le principali richieste di Allegri, comunque, rimane il bomber. E in particolare quel Dusan Vlahovic che al Milan attuale farebbe assai comodo.

Anche per il serbo della Juventus, per ora, proposta al club e richiesta non collimano. La proposta di imbastire degli scambi a Torino non è stata recepita in maniera entusiasta, ma l’attesa potrebbe giovare al Milan. Con il ritorno di Kolo Muani a Torino, i bianconeri potrebbero ammorbidirsi nelle loro richieste e a quel punto il Diavolo avrebbe buon gioco.