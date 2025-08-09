Il Milan lo scarica: Tare si libera di un altro esubero

Il Milan mette fine alla permanenza di un altro esubero: la società rossonera annuncerà la cessione a stretto giro.
Prosegue il lavoro del Milan per quanto riguarda lo sfoltimento della rosa. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, sta operando senza sosta per trovare la giusta sistemazione ai diversi esuberi. Il ds del Diavolo è molto attivo in questo senso, come confermano le recenti operazioni in via di definizione.
Affare fatto: Tare si libera di un altro esubero
Negli ultimi giorni, la società rossonera ha definito il trasferimento di Warren Bondo alla Cremonese. Ma il centrocampista francese non sarà l’unico esubero rossonero ad aggregarsi alla squadra allenata da Davide Nicola. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe portato in stato avanzato con i grigiorossi anche il trasferimento di Filippo Terracciano.
Dunque, dopo Warren Bondo, la Cremonese si sarebbe garantita anche le prestazioni del terzino ex Hellas Verona. Diversa, rispetto al centrocampista francese, è stata la formula scelta per il trasferimento di Filippo Terracciano. Il giocatore italiano passerà alla Cremonese tramite la formula del prestito con diritto di riscatto. Mentre Bondo si trasferirà solamente in prestito secco.
Insomma, la Cremonese piazza un doppio colpo dal Milan. Filippo Terracciano, a differenza di Bondo, è stato convocato per il mini ritiro in Inghilterra. L’esterno italiano sottoscriverà il suo nuovo contratto dopo il rientro in Italia.