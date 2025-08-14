Il Milan lo soffia all’Inter: arriva la settimana prossima

Tra una settimana, il momento giusto per il blitz di mercato del Milan: affare e sgarbo all’Inter, il derby di mercato si infiamma di nuovo

Giorno dopo giorno, prende forma la consapevolezza che il Milan possa essere destinato a una annata di un certo spessore. Merito di un calciomercato che ha subito una brusca accelerazione, specialmente dall’inizio di agosto in poi. Le ambizioni del Diavolo, a seguito della campagna acquisti che il club sta svolgendo, possono sostanziarsi.

Naturalmente, servirà la prova regina del campo, per capire se questa volta, diversamente dallo scorso anno, le scelte compiute saranno state quelle giuste. Anche perché alcuni degli elementi acquistati saranno alla prima esperienza di un certo livello e dunque dovranno mettersi alla prova. Ma i presupposti sembrano quanto meno interessanti. E il mercato del Diavolo, di certo, non è ancora finito.

Dopo i ritocchi a centrocampo prima e in difesa poi, è il momento di dedicarsi al reparto offensivo. Attenzione posta in particolare sull’operazione Hojlund, ma potrebbe non essere l’unica, tutt’altro. E un altro affare potrebbe riaccendere il derby a distanza con l’Inter, con l’irruzione rossonera su un vecchio pallino dei cugini.

Milan, Enciso nel mirino: torna in Europa tra una settimana ma sarà ceduto

Uno dei profili che può accendere gli ultimi giorni di mercato è quello di Julio Enciso, talento paraguaiano che prima è stato accostato a diversi club italiani, poi sembrava sparito dai radar, ora invece può tornare d’attualità.

Il paraguaiano aveva subito, settimane fa, un infortunio piuttosto serio. Da cui però sta recuperando piuttosto velocemente. Quindi, dopo aver trascorso un po’ di tempo in patria per curarsi, la settimana prossima tornerà al Brighton, in Inghilterra, come riportato da ‘Football Insider’. Tuttavia, gli inglesi valuteranno una sua cessione nell’immediato, senza aspettare gennaio. Il Milan, considerando le difficoltà dell’Inter che è bloccata su Lookman, potrebbe approfittarne.

Milan, un mercato scatenato: Tare è tornato in pista alla grande

Di sicuro, si possono già dare voti abbastanza positivi al mercato del Diavolo, che ha compiuto diverse operazioni di rilievo. L’impatto di Tare si sta vedendo eccome.

Del resto, era chiara la scelta di volersi affidare a un uomo di grande esperienza e competenza come lui. Per adesso, la scelta sembra essere stata corretta, per invertire la rotta con un recente passato in cui le strategie erano sembrate un po’ confuse. Influisce anche la presenza di Allegri, il binomio tra i due può essere l’ideale per rilanciare davvero il Milan.