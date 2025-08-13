Il Milan non si ferma più: non solo Okoli, Tare punta altri due nomi per la difesa

Il Milan continua i casting per il difensore: tutte le alternative sul banco.

In questi ultimi giorni, il Milan è stato uno dei protagonisti del mercato soprattutto in difesa. Dopo aver chiuso per Koni De Winter dal Genoa, la dirigenza rossonera vorrebbe offrire ad Allegri un nuovo centrale.

L’allenatore toscano è rimasto impressionato dalla difesa a 3, dunque non va esclusa la possibilità che il Diavolo possa continuare su questa linea durante la stagione.

Sul taccuino del ds Tare ci sarebbero diversi nomi, in particolare Caleb Okoli del Leicester con cui è stata raggiunta un’intesa contrattuale, ma la dirigenza sta valutando altri profili. In Via Aldo Rossi, l’idea sarebbe di affondare per un altro centrale che si aggiungerebbe ai 4 già presenti ovvero De Winter, Gabbia, Tomori e Pavlovic.

Milan, si valutano anche Djimsiti e Flamingo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sarebbe corso ai ripari, inserendo Djimsiti e Flamingo nella lista dei possibili obiettivi. Scelta giustificata dai 20/25 milioni di euro richiesti dal Leicester per Okoli: cifra ritenuta elevata dalla società lombarda.

Dunque il piano B potrebbe essere Berat Djimsiti dell’Atalanta: sotto l’aspetto economico, operazione molto più semplice. Inoltre l’albanese garantirebbe esperienza, considerando i suoi 32 anni.

Nel frattempo, i rossoneri stanno sondando varie piste specialmente in ottica futura. Seguito anche Ryan Flamingo del PSV, reduce da un’ottima annata con gli olandesi. In Champions League, il classe 2002 ha realizzato 3 reti, di cui una alla Juventus.