Il Milan pesca ancora in Belgio: Tare ha un nuovo obiettivo

Il Milan non ha alcuna voglia di fermarsi sul mercato: Igli Tare è pronto a mettere a segno un nuovo colpo per rinforzare la rosa di Allegri.

Il Milan prosegue a tutta forza in proprio lavoro sul mercato, andando a caccia dei rinforzi giusti per migliore ulteriormente la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Ora, l’attenzione della società rossonera si è focalizzata sul reparto avanzato.

Igli Tare sta cercando di potenziare l’attacco rossonero con l’acquisto di Rasmus Hojlund, ma il danese del Manchester United non è l’unico nome in cima alla lista dell’ex Lazio. Il dirigente albanese avrebbe piazzato tra i primi posti degli obiettivi di mercato un nuovo nome. Dopo Jashari, arrivato dal Club Bruges, Tare sarebbe pronto a pescare nuovamente dal campionato belga per rinforzare la rosa.

Tare ha un nuovo pupillo: il Milan pesca ancora dal Belgio

Dopo Jashari, in casa Milan potrebbe approdare un nuovo talento dal calcio belga. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da ‘Footmercato’, il club rossonero avrebbe mostrato un forte interesse per il giovane Mario Stroeykens. Si tratta di un trequartista classe 2004 di proprietà dell’Anderlecht. Il Milan sarebbe rimasto affascinato dal giocatore belga sopratutto per la sua duttilità tattica: oltre a giocare tra le linee, può essere impiegato anche come seconda punta o esterno sinistro.

Mario Stroeykens è reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Anderlecht. Nella precedente annata, il giovane talento belga ha realizzato 5 gol e 7 assist in 39 presenze. Il costo del cartellino è alla portata di tantissimi club, tra cui il Milan. Il club belga potrebbe cederlo intorno ai 10 milioni di euro. Dunque, qualora arrivasse l’offerta giusta, Stroeykens potrebbe partire già in questa finestra di calciomercato. Il Milan starebbe monitorando la situazione con la massima attenzione.

Mercato in uscita: Tare alle prese con tre cessioni

Il Milan lavora costantemente anche sul fronte delle cessioni. Tra i principali giocatori in uscita, c’è anche Yacine Adli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sul centrocampista francese sarebbe ritornato prepotentemente il Sassuolo. Il club rossonero avrebbe già dato il sul benestare per l’operazione, ma la decisione finale spetterà all’ex Fiorentina.

Tare è al lavoro anche per mandare in porto la cessione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino si starebbe prendendo del tempo per decidere quale sarà il suo futuro, mettendo di conseguenza in stand-by le offerte dall’Arabia. Oltre a Bennacer e Adli, il Milan sta cercando di togliersi dal groppone sopratutto l’ingaggio di Divock Origi. L’attaccante belga ha ancora un anno di contratto e Tare starebbe ragionando sulla possibile risoluzione dell’accordo.