Il Milan pesca in Spagna: quanti nomi nel mirino di Moncada

Il Milan ha segnato sulla propria agenda diversi nomi del calcio spagnolo: dopo averli visionati da vicino, Moncada adesso è pronto ad affondare il colpo.

Sono ore caldissime queste in casa Milan. Gli uomini di mercato della società rossonera stanno accelerando per completare la rosa di mister Massimiliano Allegri. Nella giornata di lunedì, il direttore tecnico del club, Geoffrey Moncada, è stato avvistato allo allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia per il monday night della Liga tra i padroni di casa ed il Getafe. Il dirigente rossonero ha puntato i fari su diversi giocatori, che potrebbero a stretto giro finire al centro dei discorsi di mercato della società rossonera.

Il Milan pesca dalla Spagna: quanti nomi nel mirino di Moncada

Sono diversi i profili finiti nel mirino di Geoffrey Moncada in Siviglia-Getafe. Secondo quanti riportato dal ‘Corriere della Sera’, i nomi che il direttore tecnico avrebbe principalmente preso in considerazione sono quelli di Dodi Lukebakio, attaccante belga (classe 1997), e Juanlu Sánchez, terzino destro spagnolo (classe 2003) che fino a qualche giorno fa sembrava ad un passo dal Napoli.

Dodi Lukebakio e Juanlu Sánchez sono i due profili su cui Moncada starebbe ragionando, ma non sono gli unici ad essere finiti sul suo taccuino. Durante il match Siviglia-Getafe, il direttore tecnico del Milan ha avuto modo di osservare attentamente anche Kike Salas, l’ex Inter Lucien Agoumé, Mauro Arambarri, Akor Adams e Christantus Uche.