Il Milan si libera di un altro esubero: ufficialità imminente

Il Milan dice addio ad un altro esubero della rosa: la società rossonera si appresta a dare l’ufficialità in queste ore.
Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, continua a lavorare senza sosta sul mercato. Non solo in entrata, il ds rossonero resta molto attivo anche sul fronte delle uscite. In questo senso, l’ex dirigenza della Lazio avrebbe ultimato la cessione di un altro esubero, snellendo così sempre più la rosa di mister Massimiliano Allegri.
Il Milan dice addio ad un altro esubero: ufficialità in arrivo
Il Milan saluta Marko Lazetic. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’attaccante serbo presto diventerà un nuovo giocatore dell’Aberdeen. Il classe 2004 ha raggiunto la Scozia nella giornata di ieri, mentre oggi dovrebbero tenersi le visite mediche di rito.
Marko Lazetic si trasferirà all’Aberdeen a titolo definitivo. Il Milan ha liberato l’attaccante serbo a zero, ma garantendosi una percentuale sulla rivendita che può arrivare fino al 50%. Nella precedente stagione, il giovane giocatore ha giocato con la maglia del Backa Topola, squadra serba.
In patria, Lazetic ha collezionato 32 presenze, 3 gol e 1 assist. Con il Milan, invece, il calciatore serbo ha fatto poco e nulla. L’attaccante non è mai riuscito a ritagliarsi il giusto spazio, ottenendo a malapena 2 presenze per un totale di appena 12 minuti in campo.