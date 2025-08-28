Infortunio Jashari, ipotesi tremenda: Allegri disperato

Tegola Milan: sospetta frattura del perone, Max Allegri disperato.
Brutte notizie in casa Milan: Ardon Jashari, centrocampista svizzero arrivato in estate dal Bruges, ha riportato un serio problema al perone destro durante un allenamento a Milanello, in seguito a uno scontro con il compagno Santiago Gimenez.
A confermare l’infortunio è stato anche Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Lecce, parlando proprio della certezza della sua assenza per la sfida di domani contro il Lecce.
Jashari, ipotesi frattura: notizia tremenda
Jashari sarà sicuramente fuori per diverse settimane, con ulteriori accertamenti che chiariranno l’entità dell’infortunio e la durata precisa della sua assenza.
Il timore concreto è che si tratti di una frattura. Jashari rischia di stare lontano dai campi per mesi, scrive l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Una notizia che potrebbe essere tragica.
Una tegola per il Diavolo, che ora dovrà valutare anche il mercato: la situazione potrebbe influire sulla posizione di Yunus Musah, vicino all’Atalanta, o spingere il club a cercare un ulteriore rinforzo a centrocampo. Un imprevisto che rischia di essere tremendo, costringendo la dirigenza a modificare i piani del mercato a meno di una settimana dal gong finale.