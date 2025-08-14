“Insieme faremmo paura”: Leao in missione per il Milan, coppia d’attacco assurda con Rafa

Illusioni e suggestioni di mercato: da una diretta di Leao, un indizio di mercato che fa sognare i tifosi milanisti, un consiglio alla dirigenza?

Se Igli Tare non basta, ci si mette anche Rafael Leao. Il Milan, come ben si sa, è alla spasmodica ricerca un numero nove, non per sostituire Santi Gimenez, ma per affiancarlo e tenere viva la fiamma della concorrenza.



Dusan Vlahovic è stato il pallino della dirigenza meneghina fino a poco tempo fa, oggi invece sembra che in cima alla lista ci sia l’ex atalantino Ramus Hojlund, in uscita dallo United. A questi due nomi, Rafa Leao ne ha voluto aggiungere un altro ancora, e lo ha fatto in un divertente siparietto durante una live sul proprio profilo twitch.

“Porta Kean!” E Rafa risponde…

Ad un fan che chiedeva la presenza di Moise Kean in live assieme a lui, Leao ha risposto con un “Magari…anche al Milan”, spiegando come per l’attaccante azzurro nutra una grandissima stima e come i due siano legati da una profonda amicizia.

Le parole dell’asso portoghese riportate dal corriere dello sport hanno stuzzicato non poco il popolo rossonero che dopo la stagione straripante di Moise Kean in maglia Viola sogna per il futuro un tandem d’attacco stellare

”Io voglio molto bene a Moise è come un fratello per me. Insieme in campo ci mangeremmo tutti”. Al di là dell’aspetto sportivo, i due coetanei sono legati da hobby ed interessi comuni, su tutti quello della musica rap. Entrambi infatti hanno intrapreso un percorso musicale parallelo a quello calcistico e hanno già avuto modo di collaborare assieme in studio. Chissà se il feeling tra i due non possa sbocciare anche in altri campi…

La stagione di Moise Kean

L’anno zero di Moise Kean. Dopo le tante esperienze in giro per il mondo, con le maglie di Juventus, Psg, Everton e Verona, il classe 2000 si è accasato a Firenze, in un progetto cucito a misura per lui.



La risposta dell’attaccante azzurro? 19 gol e 3 assist in 32 di campionato. A Firenze Moise Kean ha riscoperto se stesso dopo qualche stagione di anonimato ed ora su di lui si sono riaccesi i riflettori.

La Fiorentina se lo tiene stretto e Moise è pronto per un’altra stagione da grande, questa volta con un compagno di reparto dalla discreta esperienza.