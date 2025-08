“Jashari è da Milan”, L’ex rossonero approva il colpo e spinge per Vlahovic

L’ex allenatore del Milan promuove il colpo Jashari: la vecchia gloria rossonera spende parole di grande elogio per Tare.

Oggi è il giorno di Ardon Jashari al Milan. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, il club rossonero alla fine l’ha spuntata, ottenendo il tanto agognato sì da parte del Club Bruges. L’intesa è stata raggiunta sulla base di un trasferimento da 34 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus.

Per il calciatore classe 2002, invece, è pronto un contratto fino a giugno 2030 da 2,5 milioni di euro netti all’anno. Lo svizzero è atterrato ieri a Linate. Mentre questa mattina, alle ore 9, ha dato inizio alle visite mediche di rito. Il colpo ha portato una nuova dose di entusiasmo tra i tifosi, dopo gli arrivi di Ricci, Modric ed Estupinan. Un acquisto, quello di Jashari, che ha approvato anche un ex allenatore del Milan.

L’ex Milan promuove il colpo Jashari: quanti elogi a Tare

Ardon Jashari è un colpo da Milan, parola di Fabio Capello. L’ex allenatore ha applaudito al suo vecchio e amato club per l’acquisto del centrocampista svizzero, esaltando Tare ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Jashari? Confesso di averlo visto solamente in Champions League nell’ultimo anno. Però il ragazzo mi sembra valido, un potenziale top nel ruolo. Insomma, un colpo da Milan come lo intendo io”.

Capello ha poi aggiunto: “Se temo l’effetto De Ketelaere? Jashari mi pare di un’altra pasta. Non parlo del talento naturalmente, ma del carattere. Vedendolo in campo dà l’impressione di uno che non ha paura di nulla. Il belga non era mai uscito prima da Bruges, la sua città natale. Jashari si è già spostato da casa una volta, quando dalla Svizzera è andato in Belgio lo scorso anno. Ha addirittura vinto il premio di miglior giocatore del campionato, facendo bene pure in Champions. Jashari mi sembra il tipo che non si tira indietro quando c’è da mettere fuori gli attributi o dare quel qualcosa in più per vincere”.

Capello ha anche esaltato Tare: “Al Milan di oggi, aggiungendo Modric e Jashari in campo e Igli Tare in dirigenza, hai dato una bella botta di personalità dentro e fuori dal campo. Tare è un ds esperto, sa cosa ci vuole per far bene in una piazza come il Milan. Se Tare ha scelto Jashari, è perché non ha solamente visto un ottimo calciatore, ma anche un uomo affidabile sotto tutti i punti di vista. Non è tipo che lascia nulla al caso. E non dimentichiamo poi Massimiliano Allegri, che di sicuro avrà approvato l’acquisto”.

In seguito, Capello si è espresso anche sulla questione centravanti: “Gimenez? Nei primi sei mesi in rossonero qualche dubbio l’ha lasciato, con Allegri mi aspetto che sia più continuo e determinante. Vlahovic sarebbe un attaccante da 20 gol al Milan? Li ha già fatti alla Fiorentina e nell’ultimo anno con Max alla Juventus non ci è andato lontanissimo, pur in mezzo a delle difficoltà. È un centravanti d’area, il gol ce l’ha sicuramente nel sangue. A Milano arriverebbe con la voglia di riscattarsi e con meno pressione, due dettagli non da poco”.