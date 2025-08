Jashari, è UFFICIALE: arriva la firma

Ufficiale, c’è il comunicato: firma con il Milan.

Il Milan ha annunciato l’accordo per Ardon Jashari. Arriva dal Club Brugge in prestito (no, a titolo definitivo), contratto fino al 30 giugno 2030, maglia numero 30.

I rossoneri l’avevano chiesto da tempo ed è finalmente arrivato il giorno.

Jashari ufficiale: tutti i dettagli

Jashari ha compiuto 23 anni il 30 luglio ed è un centrocampista completo: mancino, fisico, veloce nella transitività e con buone letture di gioco. È reduce da un’annata super al Brugge: 52 presenze, 4 gol, 6 assist. A gennaio il club belga l’ha già blindato con un rinnovo al 2029, ma ora è pronto a salire di livello.

È nato a Cham, nel Canton Zugo (Svizzera), da famiglia di origini macedoni. Ha mostrato grande maturità fin da giovane: a 19 anni Mario Frick, suo allenatore al Lucerna, gli affidò la fascia da capitano. Il Brugge lo prelevò per 6 milioni l’estate scorsa. Nell’ultimo campionato è stato tra i migliori.

Gioca principalmente in un 4-2-3-1: è uno dei due mediani davanti alla difesa. Ma è abile anche da mezzala o play arretrato. È insomma un jolly tattico: sa impostare, rubare palla, ripartire. Allegri potrà utilizzarlo in più modi.