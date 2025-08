Jashari-Milan, ore decisive per la trattativa: spunta uno scenario a sorpresa

Sono giornate calde e determinanti per il futuro di Ardon Jashari: il Milan continua il pressing per il centrocampista, ma al contempo si cautela con un piano B

Il 23 agosto è la data cerchiata in rosso nel calendario del Milan, poiché è il giorno in cui ci sarà l’esordio dei rossoneri in campionato. La stagione di Serie A 2025/26 sotto la guida di Massimiliano Allegri avverrà tra le mura amiche di San Siro contro la Cremonese neopromossa.

Il Diavolo non vuole farsi cogliere alla sprovvista e intende arrivare preparato per partire fin da subito con il piede giusto. Per questo motivo, il DS Igli Tare e il suo staff sono alle prese con diverse operazioni, sia in uscita per fare cassa e piazzare gli esuberi presso nuove destinazioni, sia in entrata per puntellare la rosa.

Jashari rimane l’obiettivo primario: le ultime sulla trattativa

A centrocampo il Milan avrà un volto ben diverso rispetto a quello visto nella scorsa stagione. Salutato Tijjani Reijnders, che ha scelto di trasferirsi in Premier League al Manchester City portando un bel tesoretto nelle casse rossonere, il Diavolo è passato agli acquisti.

La rivalutazione di Ruben Loftus-Cheek da parte di Allegri è da considerare come una sorta di innesto extra, che si va ad aggiungere agli arrivi di Samuele Ricci e Luka Modric. Adesso per i rossoneri l’obiettivo più impellente rimane Ardon Jashari, che ha già dato da tempo il proprio OK al passaggio in rossonero e che aspetta soltanto il lasciapassare da parte del Club Brugge. Il club belga non intende tuttavia concedere sconti a nessuno, rimanendo fermo e deciso nelle proprie richieste economiche ancora non raggiunte dal Milan.

Il Milan studia le alternative a Jashari: Tare ha in mente due idee

Visto il muro innalzato dal Club Brugge per Jashari e tenuto conto della volontà del Milan di non rilanciare ulteriormente per lo svizzero, Igli Tare è portato a valutare le possibili idee alternative al calciatore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe decidere di virare su Javi Guerra, profilo già sondato nella prima parte di questa sessione di calciomercato. Le richieste del Valencia, club che detiene il cartellino dello spagnolo, sono meno elevate rispetto a quelle per Jashari e l’incastro di mercato sembra molto più realizzabile. Ma non è tutto: il Milan potrebbe anche decidere di puntare sui centrocampisti attualmente presenti in rosa, sfruttando appieno il loro valore in una stagione in cui ci sarà un solo impegno a settimana.