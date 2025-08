Jashari-Milan, sterzata dell’ultim’ora: cambia tutto

Jashari-Milan, accordo trovato: ora si attende solo la chiusura. Termina la telenovela dell’estate.

Dopo quasi due mesi di trattative, incontri e rilanci, Milan e Club Brugge hanno finalmente trovato un’intesa per Ardon Jashari.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo è stato raggiunto sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus. Un passo in avanti importante dopo il muro alzato dal Brugge sull’ultima proposta da 33,5 milioni.

Milan-Jashari, tutte le ultime novità sul colpo rossonero

Manca ancora qualche dettaglio prima della chiusura definitiva, ma la sensazione è che tutto possa essere sistemato già nelle prossime ore. Jashari, dal canto suo, ha sempre spinto per il Milan. Lo ha fatto in privato e anche con il suo club, lasciando intendere chiaramente che non voleva altre destinazioni.

Nella mattinata di oggi si è allenato regolarmente con la squadra belga in vista della sfida di domani contro il Salisburgo, ma difficilmente verrà convocato. Il centrocampista classe 2002 aspetta solo il via libera per volare in Italia e iniziare la sua nuova avventura in rossonero.

Sta quindi terminando una della telenovele estive: Jashari è in arrivo al Milan. Allegri a breve potrà abbracciare un bel rinforzo per la sua rosa.