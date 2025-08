Kessiè torna in Serie A: nodo ingaggio, giocherà in Champions

Il centrocampista ivoriano che ha segnato per certi versi la storia del Milan, legata all’ultimo Scudetto della storia rossonera, tornerà in Serie A.

Lo farà per volontà sue, calandosi pure quello che è un ingaggio pesante, per giocare di nuovo dove tutto è nato calcisticamente, prima del suo addio con destinazione Barcellona prima e Al-Ahli poi.

L’avventura in Arabia Saudita sarebbe ai titoli di coda, col giocatore intenzionato a tornare dove tutto è cominciato sin dai tempi dell’Atalanta, per poi approdare al Milan. Non è tornando in rossonero che il “Presidente” tornerà a giocare in Italia, ma è in un top club d’Italia che gioca la Champions. A caccia di un centrocampista e facendo leva sulle sue volontà, una big di Serie A può riportare Kessiè in Italia.

Calciomercato: Kessiè di nuovo in Serie A, la destinazione

A riportare le ultime notizie di calciomercato è il giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, che ha svelato quella che è la possibilità sul ritorno in Italia del centrocampista ivoriano.

Franck Kessiè vuole tornare a sentirsi importante e farlo in un club d’Europa, salutando così la Saudi Pro League dopo i due anni trascorsi all’Ah-Ahli, club che gli ha permesso di guadagnare cifre importanti, ma dal quale ha seria voglia di separarsi.

Ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, club che si sarebbe inserita tra le opzioni per il futuro di Kessiè che, fino a questo momento, sembrava essere in orbita Fiorentina, da titolare indiscusso del centrocampo che sarà ai viola con Stefano Pioli in panchina che lo conosce benissimo proprio a causa del diciannovesimo Scudetto vinto assieme al Milan nel 2022.

Nodo e ostacolo ingaggio: le cifre per chiudere il colpo Kessiè

L’Ah-Ahli potrebbe lasciar partire Franck Kessiè per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma il problema grosso sarà l’ingaggio. Perché la Juventus, ma in generale chiunque in Italia, è chiaro che possono proporre a Franck Kessiè un ingaggio da 4-5 milioni di euro massimo, completamente diversi dai 14 che percepisce in Arabia Saudita. Pertanto, starà a Kessiè sciogliere il nodo ingaggio.

Di fronte ad una grossa rinuncia sul suo contratto, che vede la sua scadenza al prossimo 30 giugno 2026, sarà possibile realizzare quella che è l’operazione che lo riporta in Italia. In pole, a sorpresa, pare possa esserci quindi la Juventus che, liberandosi da Douglas Luiz, porterebbe di nuovo in Serie A l’ivoriano. Grazie alla Juve, Kessiè potrebbe tornare a giocare in Champions League, competizione che ha vissuto soltanto in undici apparizioni, divise tra Milan e Barcellona.