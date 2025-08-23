La Cremonese aveva un tifoso in più? La story di Theo sciocca i tifosi del Milan

A fine partita l’ex idolo rossonero Theo Hernandez ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dai contenuti molto criptici

Comincia con uno psicodramma la seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. I rossoneri cadono fragorosamente in casa contro una stoica Cremonese, guidata dall’uomo delle salvezze impossibili e dall’uomo dai gol d’autore, Davide Nicola e Federico Bonazzoli. A aprire le danze era stato Federico Baschirotto, atterrato a Crema da qualche settimana ma già idolo della tifoseria e leader tecnico e carismatico.

In mezzo poco, pochissimo Milan: confusionale, lento e con poche idee tattiche e tecniche. Solo calcio d’agosto, niente di irreparabile ma il campanello d’allarme è stato attivato: Allegri e Tare devono metterci mano il prima possibile. Tra i peggiori in campo poi anche il nuovo acquisto Estupinan, sostituto naturale di Theo Hernandez. Proprio il francese ha pubblicato a fine partita una storia sul suo profilo Instagram, i cui contenuti non sono andati giù al popolo rossonero.

Milan, Theo Hernandez esulta per la sconfitta? Il post divide i tifosi

A fine gara l’ex idolo rossonero Theo Hernandez ha pubblicato sul suo account Instagram una storia dai contenuti molto criptici. Nelle scorse ore l’ex Real Madrid aveva pubblicato un tweet in cui augurava il meglio al Milan per la stagione a venire ma il dubbio resta legittimo.

Difficile stabilire quanto il gesto sia casuale e quanto invece un modo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di una società che, conti alla mano, alla fine ha deciso di liberarsi di lui il più in fretta possibile. Se volessimo credere all’ipotesi della genuinità, resta comunque uno sfortunatissimo esempio di tempismo sbagliato.