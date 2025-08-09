La Premier fa spesa dal Milan: un altro rossonero verso l’Inghilterra?

Non solo Malick Thiaw, un altro giocatore del Milan è finito nel mirino della Premier League: cessione a sorpresa in vista?

In questi giorni si sta parlando molto del futuro di Malick Thiaw e del forte interesse del Newcastle United. I Magpies sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta da 40 milioni per strappare ai rossoneri il centrale tedesco. L’ex Schalke 04, però, non sarebbe l’unico rossonero ad essere finito in orbita Premier League. A sorpresa, un altro rossonero avrebbe generato interesse in un top club inglese.

Non solo Thiaw: un altro rossonero nel mirino della Premier League

Oltre a Malick Thiaw, ci sarebbe un altro giocatore di proprietà del Milan ad aver suscitato interesse in Premier League. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’Aston Villa ed il Nottingham Forest avrebbero messo gli occhi su Alexis Saelemaekers. Le due società inglesi, infatti, si sarebbero fiondate sull’esterno belga mostrando grande curiosità. Alexis Saelemaekers è reduce da un’ottima stagione in prestito alla Roma.

Con la maglia giallorossa, il duttile esterno belga ha messo a referto 7 gol e 7 assist in 32 presenze. Dopo l’esperienza nella capitale, il Milan ha deciso di trattenere il classe 1999, includendolo nel progetto di mister Allegri. Lo stesso tecnico sarebbe rimasto piacevolmente colpito dalle qualità tecnico-tattiche del giocatore. Quindi, salvo offerte fuori mercato, Alexis Saelemaekers dovrebbe rimanere al Milan.

Da capire se l’Aston Villa ed il Nottingham siano disposti a fare un tentativo presentando un’offerta. Per provare a convincere il Diavolo servirà una proposta da 20/25 milioni. Inoltre, il Nottingham avrebbe messo nei propri radar anche Musah, per il quale gli inglesi avrebbero preparato un’offerta da 30 milioni. Il belga, però, sembra voler restare al Milan per giocarsi le proprie chance, così come confermano le sue recenti parole alla Gazzetta dello Sport: “Felice di essere tornato? Ovviamente sì. A Bologna e a Roma ho dato tutto me stesso. In una parte della mia testa, però, il Milan e la speranza di tornare qui ci sono sempre stati. A questo club, ai suoi tifosi e all’ambiente rossonero sono rimasto affezionato”.

Saelemaekers, infatti, starebbe puntando al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. L’idea del Milan sarebbe quella di estendere l’0accordo, garantendo al belga un leggero adeguamento dell’ingaggio. L’ex Bologna passerebbe dagli attuali 2 milioni a 2,5/2,7 milioni a stagione.