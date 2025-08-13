Last minute al Milan: dal Liverpool a fine mercato, è già deciso

Il Liverpool mette in vendita uno dei suoi giocatori negli ultimi istanti di mercato, il Milan intende farsi trovare pronto

Diversi acquisti già messi a segno per il Milan, e non è finita. Il mercato rossonero sta prendendo una piega molto interessante e potrebbe ancora regalare emozioni e colpi di scena, anzi sicuramente lo farà. Del resto, l’opera non si è conclusa certo con gli affari già realizzati fino a questo momento, anche se di sicuro la strada intrapresa pare quella giusta. Le ultime settimane della sessione serviranno per mettere la proverbiale ciliegina sulla torta.

Al Milan, è rimasto da trovare qualche rinforzo nel reparto offensivo, ma attenzione anche a quelle occasioni che si presenteranno proprio alla conclusione della finestra. Lo scorso anno, furono molte le operazioni realizzate o tentate dal Diavolo sul gong finale. Con risultati, a posteriori, non eccellenti. Ma adesso c’è una dirigenza diversa, forse più pronta a cogliere le sfumature e i movimenti dietro le quinte, cercando di farsi trovare maggiormente pronta.

Occhio ai movimenti nei grandi club, che possono rivelarsi improvvisamente interessanti. In particolare, in quelle squadre che hanno compiuto una campagna acquisti molto dispendiosa e molto numerosa. Come il Liverpool, che dovrà piazzare tanti esuberi.

Milan, occasione Tsimikas l’ultimo giorno di mercato: accordo già in vista

Uno di questi è il greco Tsimikas, laterale mancino di fascia, che per il Milan può essere una ottima occasione in saldo.

Il giocatore è sempre stato apprezzato nell’ambiente dei ‘Reds’, ma ora il suo ciclo sembra esaurito. E a quanto viene riportato da ‘Football Insider’, ci sarebbe già una intesa di massima tra lui e il club, cercando di trovargli, anche a fine mercato, una sistemazione all’altezza. Il Milan dovrà già iniziare a intessere i primi contatti, se interessato, per riuscire a sfruttare l’opportunità.

Milan, Allegri si prepara a dare battaglia: la Champions e anche qualcosa di più

Con ulteriori rinforzi in vista, si può ben pensare a un Milan che possa puntare più in alto di quanto si supponesse in partenza. Allegri lavora per raggiungere l’obiettivo minimo, ma di certo non si farà pregare, all’occorrenza.

I segnali inviati alla società sono stati recepiti, il Milan ha capito di dover assecondare le richieste del livornese se vuole una annata di un certo livello. E così, il Milan potrà pensare a fare corsa di vertice, per poi capire dove si troverà a metà stagione e ragionare di conseguenza, sulla corsa Champions o ancora più in alto.