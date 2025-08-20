L’Atalanta aiuta il Milan per Rabiot: pronta una ricca offerta

La situazione di Adrien Rabiot continua a far discutere in sede di calciomercato: l’Atalanta può essere un fattore decisivo

Il calciomercato del Milan può ancora regalare dei colpi importanti per alzare il livello della rosa di Massimiliano Allegri. Nelle ore in cui i rossoneri stanno sistemando l’attacco – almeno in parte – con l’arrivo di Victor Boniface in prestito con diritto di riscatto, bisogna tenere d’occhio ancora una volta il centrocampo.

In quel reparto, infatti, sono già arrivati calciatori importanti come Modric, Ricci e Jashari, ma potrebbe esserci spazio per un’altra occasione da cogliere. Si tratta di Adrien Rabiot, pupillo di Allegri e che il Marsiglia ha messo fuori rosa e poi sul mercato dopo la lite con Rowe. L’Atalanta potrebbe essere indirettamente una chiave della trattativa.

La situazione tra il Milan e Rabiot: Allegri sponsor principale

Un nome come Rabiot può riscrivere la storia, anche a costo di cambiare i piani in corsa. Il Milan ha concluso un investimento molto pesante per portare finalmente in Italia Ardon Jashari, ma proprio in quella zona di campo ora si è presentata un’occasione davvero notevole, soprattutto per quelle che sono le esigenze tecnico-tattiche di Allegri.

La rottura di Rabiot con il Marsiglia non è sanabile e la Serie A è un’opzione per il calciatore, che conosce già bene il nostro campionato, visti i trascorsi con la Juventus e proprio con il tecnico di Livorno. Per l’allenatore sarebbe essenziale per ribaltare il campo, lanciare il contropiede e con i suoi preziosi inserimenti, ma utile anche in fase difensiva.

Il feeling tra i due è datato e di certo non si è interrotto. Resta il fatto che il Milan, al momento, si sente coperto in quella zona di campo e sta concentrando le sue attenzioni soprattutto sull’attacco e sulla difesa.

Musah può sbloccare l’arrivo del francese

Per il momento, la cessione forzata di Rabiot è troppo fresca e non c’è nulla con il Milan, ma l’assalto potrebbe arrivare se alcune pedine dovessero finire al loro posto. Per esempio la partenza di Yunus Musah.

L’ex Valencia piace ad Allegri per la sua duttilità e le capacità in entrambe le fasi di gioco, ma di fronte a un’offerta da 25 milioni di euro potrebbe essere ceduto. L’Atalanta sembra essere pronta a mettere sul piatto questa cifra per regalare il calciatore a Juric e libererebbe un posto a centrocampo e nel costo squadra che potrebbe essere occupato da Rabiot.