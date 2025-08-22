Milan-Cremonese, Allegri esce allo scoperto in conferenza: “È il nostro obiettivo stagionale”

Inizierà domani la Serie A del nuovo Milan di Max Allegri, atteso a San Siro dalla neopromossa Cremonese. In mattinata il tecnico livornese ha tenuto la prima conferenza stampa stagionale.

Dopo il debutto stagionale in Coppa Italia contro il Bari, è tempo per il Milan di debuttare in Serie A. Domani sera a San Siro, i rossoneri ospiteranno la neopromossa Cremonese, andando a caccia dei primi tre punti. Tanta attesa anche per il ritorno in panchina di Max Allegri, che contro il Bari ha dovuto assistere alla gara dalla tribuna per squalifica.

Intanto, proprio in questi minuti il tecnico toscano ha preso parte alla prima conferenza stampa stagionale. Tanta attenzione alla sfida di domani, ma ovviamente anche alle voci di mercato e su quello che dovrà essere l’obiettivo stagionale.

Milan, Allegri non ha dubbi: “Obiettivo Champions League”, poi sullo Scudetto

Il nuovo tecnico rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti, concentrandosi sulla sfida di domani e su quali saranno le scelte di formazione. Non sono potute ovviamente mancare anche alcune dichiarazioni sul mercato e sulle avversarie:

OBIETTIVO STAGIONALE – Il campionato è una crociera, ci saranno momenti belli e momenti meno belli. Noi dobbiamo puntare al massimo, ma l’obiettivo è portare il Milan in Champions League. FAVORITA PER LO SCUDETTO – Di solito la favorita è quella che ha vinto il campionato precedente. Poi ci sono Roma, Inter, Lazio, Fiorentina, Juventus. Bisogna essere bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l’equilibrio. MODULO – È una questione di caratteristiche dei giocatori. Tomori è più difensivo e può dare maggiore equilibrio, lo stesso vale per il centrocampo e l’attacco. Servono ordine ed equilibrio. MERCATO – La società ha fatto un buon lavoro, sia in entrata che in uscita. Sono arrivati giocatori di prospetto e qualità. Oggi l’importante è la partita di domani. MODRIC – Non credo ci sia bisogno di parlare di lui. In pochi toccano la palla come lui, ma ovviamente non può avere la fisicità di vent’anni fa. Starà a me gestirlo, perché sarà molto utile alla squadra, dentro e fuori dal campo. Oggi deciderò se farlo partire titolare o dalla panchina.

LOFTUS-CHEEK E FOFANA – Hanno grande fisicità e molta tecnica. La mia convinzione è che a fine anno dovranno aver fatto 15 gol in due. BONIFACE – Al momento non è un nostro giocatore e non ne parlo per rispetto dell’altra società. ACQUISTO IN DIFESA – Sono sereno, ne abbiamo quattro di cui due possono giocare a destra come De Winter e Tomori. È vero che abbiamo una partita a settimane, ma molte volte le partite le decide chi entra dalla panchina. TRIDENTE D’ATTACCO – Leao ha fatto molto bene da centravanti e sono molto soddisfatto anche di Gimenez. Ma abbiamo anche altri giocatori. Dobbiamo saperci esaltare nelle difficoltà. INFORTUNIO LEAO – Sta bene, spero di averlo in campo già contro il Lecce o al massimo dopo la sosta. IBRAHIMOVIC – Ora abbiamo un rapporto diverso perché lui ricopre un ruolo diverso. È un ragazzo molto intelligente e si è subito messo a disposizione. È un punto di riferimento per i giocatori.

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Allegri, che ha subito chiarito quale dovrà essere l’obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League. Per quanto riguarda la lotta Scudetto, la grande favorita non può che essere il Napoli campione in carica.