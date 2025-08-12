ULTIM’ORA – Milan, Estupinan si presenta in conferenza: parole anche su Theo Hernandez

Dopo aver già debuttato nelle ultime amichevoli, in mattinata Pervis Estupinan è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione con il Milan.

Giornata di conferenza stampa per il Milan che in queste ore ha presentato alla stampa il nuovo acquisto Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoregno, che ha già fatto il suo debutto con la casacca rossonera nelle amichevoli con Liverpool, Perth Glory e Leeds, ha risposto alle domande della stampa. L’ex Brighton ha speso anche alcune parole su Theo Hernandez, giocatore che lui stesso avrà il compito di sostituire.

Estupinan pazzo di Leao: “L’idea di aiutarlo mi entusiasma”

L’ecuadoregno ha risposto alle molte domande dei giornalisti. Oltre ad alcune parole su Theo Hernandez, il rossonero si è soffermato anche sul suo stile di gioco e sull’emozione di giocare al fianco di un top player del livello di Leao:

EMOZIONE – Sono contentissimo di essere qua, in Ecuador tutti conoscono il Milan. Ho lavorato sodo per giocare in un top club del genere. Non vedo l’ora di giocare a San Siro davanti ai nostri tifosi. THEO HERNANDEZ – Sappiamo tutti che è un giocatore eccezionale con un piede finissimo. Ha lasciato il segno al Milan e ne approfitto per fargli i complimenti. Ora però tocca a me e lavorerò sodo per ripagare la fiducia della società. OBIETTIVI – Cercheremo di vincere più partite possibili, uno dei miei obiettivi è vincere il maggior numero di trofei. Magari tutte e tre le competizioni di quest’anno. LINGUA ITALIANA – Grazie a De Zerbi ho imparato un po’ di italiano. Quando mi parlate vi capisco molto bene, perché lui mi parlava in questa lingua.

RUOLO IN CAMPO – So difendere, ma so anche attaccare. Mi piace conversare con i centrocampisti e gli attaccanti. Se giocheremo a quattro starò più attento, se giocheremo a tre mi troverò bene anche lo stesso. Seguirò gli ordini del mister. LEAO – Non vedo l’ora di giocare con lui, sono molto carico. Conosco le sue qualità e l’idea di aiutarlo mi entusiasma. Fin dal mio arrivo mi ha accolto nel migliore dei modi. ALLEGRI – Mi è sembrata una persona molto piacevole, ma seria quando c’è da lavorare. Con lui mi aspetta difendere, ma anche salire quando serve. MAGLIA NUMERO 2 – Tanti giocatori hanno vestito questo numero, l’ho scelta perché prima di firmare per il Milan ho sentito parole molto belle che Cafu ha detto sul mio conto, ho voluto rendergli omaggio così.

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa da parte di Estupinan. Il classe ’98 non ha nascosto tutto l’entusiasmo per questa sua nuova avventura, nella quale spera di togliersi diverse soddisfazioni.