Lookman, comunicato ufficiale a sorpresa: dove giocherà

Il caso Lookman è alle battute conclusive: arriva la nota ufficiale che svela quale sarà il futuro del giocatore, la notizia fa subito il giro del web

Anche se a fatica, le grandi tradizionali del calcio italiano stanno provando a riconquistare il centro del ring. Per il momento, il Napoli guarda tutti dall’alto, forte del titolo di campione in carica e di un mercato di altissimo livello. Ma le rivali non vogliono restare a guardare. Sta provando a rispondere soprattutto l’Inter, con i tentativi insistiti per Lookman.

E’ di tutta evidenza che il nigeriano, obiettivo dichiarato per l’attacco, potrebbe essere quel giocatore in grado di potenziare il reparto offensivo nerazzurro e spostare gli equilibri. Ma nonostante le varie offerte, l’Atalanta per adesso ha chiuso la porta con decisione. La vicenda, comunque, non è ancora conclusa, anzi, e oggi si segna un passo fondamentale con un comunicato ufficiale che coglie tutti di sorpresa.

Atalanta, Lookman parla chiaro: “E’ finita, è il momento”, l’Inter lo aspetta

A prendere la parola è proprio Ademola Lookman, con un post sui social destinato a fare molto discutere. Il nigeriano ha dichiarato la sua verità, annunciando la volontà definitiva di concludere l’avventura a Bergamo.

Ecco alcuni passaggi del lungo post social del giocatore: “Per tre anni ho dato tutto per l’Atalanta, porterò con me ricordi indimenticabili come la vittoria dell’Europa League. E’ dura scrivere tutto questo, ma adesso è il momento giusto per una nuova avventura. C’era l’accordo tra me e l’Atalanta che se fosse arrivata una giusta offerta mi avrebbero lasciato andare. Ora, però, il club sta bloccando tutto per delle ragioni che non comprendo. Sono stati mesi di promesse infrante, quello che è troppo è troppo. Ho avanzato richiesta ufficiale di trasferimento, spero che si possa trovare una soluzione amichevole il prima possibile. Ai tifosi, che sono diventati parte di me, chiedo scusa che si sia arrivati a tanto”.

Lookman, cosa succede adesso: la fase finale del muro contro muro

Una mossa che dunque potrebbe agevolare l’Inter, anche se la sensazione è che l’Atalanta non cederà facilmente. Le diplomazie si metteranno al lavoro nelle prossime ore.

Le strade a questo punto sono due. L’Atalanta potrebbe, alla fine, decidere di accettare la proposta dell’Inter e concludere così la vicenda. Oppure, insistere nella propria fermezza di non cedere il calciatore e sostanzialmente metterlo fuori rosa. I prossimi sviluppi, comunque vada, saranno incandescenti.