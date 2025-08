Maignan, all-in del Chelsea: chi prende il Milan al suo posto

Il calciomercato del Milan potrebbe ripassare ancora dal nome in uscita di Mike Maignan, con una permanenza non proprio così scontata.

Tutto è legato al rinnovo di contratto non arrivato per Maignan e la scadenza fissata al 30 giugno 2026 accende interrogativi in casa rossonera. Il rischio di perderlo a zero è concreto e il Milan vuole evitare tale ipotesi.

Pertanto, cercando di capire cosa succederà e col club campione del primo Mondiale per Club giocato nel nuovo format, che pare pronto all-in di calciomercato. Il Chelsea, come fanno sapere dall’Inghilterra e precisamente per quanto riportato da foot11.com, pare essere tornato in corsa per Mike Maignan che, senza rinnovo e per un’offerta importantissima nonostante la fascia di capitano affidata da Max Allegri, non è poi così scontato che resti.

Calciomercato: assalto del Chelsea, Maignan può partire

Non è poi così scontata quindi la permanenza di Maignan al Milan. La possibilità di vederlo partire, con assalto del Chelsea che cerca ancora un nuovo portiere, resta concreta.

Tra i portieri in uscita in Europa c’è Donnarumma e l’ex Milan, per ovvie ragioni, non è con destinazione a Milano che si rivedrebbe, almeno non sponda rossonera perché per l’Inter c’è ancora una possibilità. Discorso analogo per la destinazione Londra perché, almeno fino ad oggi, non è da Enzo Maresca che pare venir fuori il futuro di Gigio, che piace più al Manchester United e al Manchester City, che pure potrebbe ritornare in corsa.

Ma la notizia che arriva da Londra riguarda il Chelsea e l’interesse concreto per Maignan che, nella condizione contrattuale di adesso, è a rischio addio dal Milan considerando che i rossoneri non vogliono perderlo a zero.

Chi prende il Milan al posto di Maignan? Due ipotesi

Voci vecchie portavano all’arrivo di Mile Svilar in caso di addio di Mike Maignan, ma adesso pare esserci una nuova occasione, di fronte alle ipotesi su Maignan. Dovesse il portiere francese seriamente dire addio al Milan, allora Terracciano non basterà più come vice e il Milan dovrà prendere un nuovo portiere. Stesso estremo difensore che arriverebbe dalla Serie A.

Da una parte c’è Svilar, sul quale la Roma conta e punta forte, nonostante abbia preso l’ex Milan come suo vice, nel nome di Devis Vasquez. Ma se non dovesse riuscire a sostituire Maignan eventualmente proprio col portiere della Roma, ecco che il Milan potrebbe provarci per Alex Meret che è stato da poco “scavalcato” da Vanja Milinkovic-Savic, portiere che rischia di prendergli il posto tra le idee di Antonio Conte per la titolarità al Napoli da qui in avanti. Per prendere Meret dal Napoli potrebbero bastare 25-30 milioni di euro. Più di una suggestione, questa dagli azzurri, qualora Maignan dovesse scegliere il Chelsea.