Mercato Milan, affare in chiusura: c’è il sì del giocatore

Milan, occhi su Zachary Athekame: c’è il sì del giocatore.

Il Milan stringe i tempi per rinforzare la fascia destra.

Dopo le difficoltà incontrate nella trattativa con lo Strasburgo per Guela Douè, valutato non meno di 30 milioni dal club francese, i rossoneri hanno virato con decisione su Zachary Athekame, ventenne dello Young Boys.

Mercato Milan, c’è il sì del giocatore

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe già incassato l’ok del giocatore, considerato un profilo ideale per il progetto rossonero. Athekame, classe 2004, piace anche a Bologna e Udinese, ma è pronto a dire sì al Milan, con un’intesa di massima già raggiunta su un contratto fino al 2029.

Ora resta da trattare con lo Young Boys, che per il cartellino del terzino destro chiede 10 milioni di euro. Da Casa Milan filtra ottimismo: l’obiettivo è chiudere l’operazione con una nuova offerta da circa 7 milioni più bonus.

Difensore moderno, alto 1.80, veloce e con spiccata attitudine offensiva, Athekame ha già condiviso esperienze in nazionale Under 21 con Ardon Jashari, altro obiettivo rossonero. Per il centrocampista, però, si attende l’esito del vertice tra il giocatore e il Club Brugge: il Milan non sembra intenzionato a rilanciare oltre i 38 milioni (bonus inclusi) messi sul piatto.