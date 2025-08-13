Igli Tare non si ferma più. Dopo De Winter, il Milan è pronto ad affondare il colpo per un altro difensore. La trattativa è in discesa!

Prosegue a tutta forza il lavoro sul mercato del Milan. Dopo aver definito l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa, la società rossonera starebbe accelerando per mettere a referto un nuovo colpo in difesa. Il direttore sportivo del Diavolo, Igli Tare, sarebbe ad un passo dal regalare a mister Massimiliano Allegri un rinforzo dall’Inghilterra.

La strada è spianata: il giocatore dice sì al Milan

Dopo Koni De Winter, il Milan sarebbe deciso ad effettuare un altro colpo per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il club rossonero starebbe preparando l’affondo per Caleb Okoli del Leicester. La società lombarda dovrebbe dare il via ai colloqui del caso in vista della settimana prossima.

La strada sarebbe in discesa per il Milan. Dopo l’esperienza in Inghilterra, il difensore classe 2001 sarebbe pronto a fare ritorno in Serie A. Caleb Okoli, di fatto, avrebbe già detto sì al Diavolo. Il centrale italiano avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento, accettando l’offerta del Milan sulla base di un contratto fino al 2030 da 1,8/2 milioni di euro a stagione.

Nonostante la retrocessione in Championship, Caleb Okoli ha comunque ben figurato nella passata stagione con le Foxes. Il giovane difensore, valutato intorno ai 14 milioni, ha chiuso la scorsa annata con 23 presenze e un gol. Per Okoli la nuova stagione è già iniziata: ha giocato la sua prima partita ufficiale del 2025/2026 in Championship contro lo Sheffield Wednesday. Il difensore delle Foxes è stato in campo per 70 minuti, forse gli ultimi con il Leicester.

Caleb Okoli sembra deciso a lasciare l’Inghilterra per fare rientro in Italia e giocarsi le sue chance non solo al Milan, ma anche in chiave Nazionale. Per il difensore di origini nigeriane si tratta di un ritorno, avendo già vestito in passato le maglie di Atalanta, Spal, Cremonese e Frosinone.

Ufficialità in arrivo per De Winter: scelto il numero di maglia

Dopo aver definito ogni minimo dettaglio con il Genoa, nella giornata di oggi il Milan dovrebbe ufficializzare il trasferimento in rossonero di Koni De Winter. La stretta di mano tra i due club è arrivata sulla base di un accordo da 20 milioni di euro. Mentre per il giocatore classe 2002, che ieri ha effettuato le visite mediche, sarebbe pronto un contratto fino al 2030 da 2 milioni a stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ormai ex Genoa dovrebbe svolgere il suo primo allenamento agli ordini di Allegri oggi pomeriggio. Per questa sua nuova avventura, Koni De Winter ha scelto la maglia numero 5, indossata in passato da Alessandro Costacurta, Redondo e Giacomo Bonaventura.

Il difensore belga dovrebbe essere a disposizione già per la sfida di Coppa Italia contro il Bari, in programma a San Siro domenica sera. Koni De Winter ha già iniziato a familiarizzare con la città, conquistando subito i sostenitori del Diavolo. Stando a quanto riportato dalla Rosea, molti tifosi rossoneri sarebbero rimasti impressionati da due aspetti incontrandolo per strada: la sua presenza fisica e la felicità che trasmetteva per la nuova avventura con il Milan.