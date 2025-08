Mercato Milan, affare in chiusura: vuole i rossoneri a tutti i costi

Il giocatore vuole solo il Milan: la sua volontà è molto chiara. Igli Tare è pronto a chiudere l’affare a stretto giro.

Dopo aver risolto il problema terzino sinistro, assicurandosi Estupinan dal Brighton, ora Igli Tare è pronto a mettere fine anche all’emergenza legata alla corsia di destra. Il Milan sta operando assiduamente sul mercato per mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri un nuovo terzino destro. La soluzione al problema sarebbe arrivata dalla Svizzera: il giocatore starebbe spingendo molto per vestire la maglia rossonera in vista della nuova stagione.

Vuole solo il Milan: Tare pronto ad affondare il colpo

Il Milan si appresta a risolvere la questione terzino destro andato a pescare dal campionato svizzero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la società rossonera avrebbe raggiunto un accordo di massima con gli agenti di Zachary Athakeme, giocatore classe 2004 dello Young Boys. Lo svizzero dovrebbe firmare un quadriennale. Il promettente calciatore avrebbe chiesto la cessione, mostrandosi molto insistente affinché il suo trasferimento in rossonero vada in porto.

La distanza tra il Milan e lo Young Boys sarebbe davvero minima. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, a breve dovrebbe raggiungere un’intesa con il club svizzero sugli 8/9 milioni di euro. Nella giornata di mercoledì, lo Young Boys sarà impegnato in Super League contro il Basilea. Dalla Svizzera hanno già fatto sapere che Zachary Athakeme non dovrebbe essere schierato, considerata la trattativa in stato avanzato con il Milan. Sulle tracce del terzino c’erano altre due squadre di Serie A: Bologna e Udinese.

Chi è Zachary Athakeme

Zachary Athakeme è nato in Danimarca il 13 dicembre del 2004. Il giovane terzino si è tatto strada nel mondo del calcio vestendo le maglie di Athlétique-Régina FC, Olympique de Genève FC, Servette FC e Meyrin FC. Il suo talento ha poi attirato gli occhi del Neuchâtel Xamax FCS, squadra con cui ha esordito tra i professionisti. Nel gennaio del 2024, viene ingaggiato a titolo definitivo dallo Young Boys. In seguito, i gialloneri lo cedono in prestito al Neuchâtel fino al termine della stagione.

Zachary Athakeme fa il suo esordio con la maglia dello Young Boys il 28 luglio del 2024, in occasione del match di campionato contro il San Gallo. Dopo poche settimane, il terzino svizzero debutta in Champions League, partendo nella formazione titolare per la sfida con l’Aston Villa. Mentre il primo gol in giallonero è arrivato il 27 febbraio 2025 contro il Zurigo, gara valevole per la Coppa Svizzera. Nella scorsa stagione, Athakeme ha collezionato con lo Young Boys 43 presenze, un gol e 3 assist.