Mercato Milan, Allegri si arrende: sfuma l’obiettivo, c’è l’annuncio

L’obiettivo in attacco sfuma: Massimiliano Allegri può dire addio al suo pallino di mercato. L’annuncio spiazza tutti i tifosi.

In attesa di chiudere l’operazione per Harder, il Milan continua la propria ricerca sul mercato per rinforzare l’attacco. Oltre al centravanti danese, Tare intende regalare ad Allegri un altro centravanti di razza. Il primo nome è quello di Dusan Vlahovic, giocatore ai margini del progetto Juventus e che piace moltissimo al tecnico toscano.

Ma la situazione sembra più complessa del solito: le ultime novità fornite da Matteo Moretto sono tutt’altro che incoraggianti per l’ambiente rossonero. Tutto lascia presagire che il Milan dovrà mettere da parte la possibilità di ingaggiare il centravanti serbo in questa finestra di mercato.

Salta tutto: c’è l’annuncio

Max Allegri sembra dover dire addio all’obiettivo Dusan Vlahovic. Stando alle ultime informazioni di Matteo Moretto, il centravanti serbo sarebbe sempre più vicino alla permanenza in bianconero. L’ex Fiorentina, infatti, non avrebbe aperto al trasferimento al Milan per un motivo ben preciso. Il bomber classe 2000 non avrebbe alcuna intenzione di decurtarsi parte del suo ingaggio (12 milioni a stagione).

Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha rivelato: “Vlahovic può restare alla Juventus un altro anno, fino alla scadenza del suo contratto, e che poi decida con calma con che squadra, per che squadra firmare tra qualche mese, gratis, a zero. Non sembra intenzionato ad abbassarsi lo stipendio per provare una nuova esperienza nell’immediato”.

Moretto ha sottolineato: “Ad oggi la situazione è bloccata. È vero che ci sono club che lo stanno cercando, in particolar modo il Milan. In queste settimane, i rossoneri hanno provato a sondare più e più volte la posizione di Vlahovic, senza però trovare una reale apertura al trasferimento”.

Non solo Vlahovic, Moretto ha fatto il punto anche su Harder: “Non c’è l’ok da parte dello Sporting Club de Portugal per la partenza verso Milano del giocatore. Manca il via libera anche sulla documentazione. È vero che il Milan è pronto ad offrire al calciatore un contratto di 5 anni più uno, ma ad oggi non siamo ancora arrivati alle firme. La trattativa non è alle fasi finali”.