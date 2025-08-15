Il Milan si appresta ad indirizzare un altro giocatore verso la Premier League: la cessione del rossonero è sempre più vicina.
Non solo al mercato in entrata, Igli Tare sta portando avanti anche diverse questioni che riguardano il fattore cessioni. Dopo Malick Thiaw, il club rossonero sarebbe sempre più vicino dal cedere un altro giocatore in Premier League. Il trasferimento in Inghilterra sembra essere diventata solamente una questione di tempo.
Nuova cessione: un altro rossonero in Premier League
Dopo Malick Thiaw, passato al Newcastle United per 40 milioni di euro, il Milan sarebbe ad un passo dal girare in Premier League anche Yunus Musah. Secondo quanto riportato dai colleghi del ‘Telegraph’, il Nottingham Forest avrebbe avvitato un pressing costante sul Milan, ma sopratutto nei confronti del calciatore americano.
La società inglese, di fatto, avrebbe ottenuto il via libera da parte del duttile centrocampista classe 2002. Dopo attente riflessioni, Yunus Musah sembra aver aperto al trasferimento in Premier League. Il Nottingham Forest adesso sarebbe pronto ad affondare il colpo, mettendo sul tavolo un’offerta di circa 30 milioni di euro. Proposta che il Milan, salvo colpi di scena, accetterà.
Dunque, può definirsi tramontata la pista Napoli. Prima dell’irruzione decisa del Nottingham Forest, gli azzurri del presidente Aurelio De Laurentiis avevano il centrocampista statunitense nel mirino. Dopo una fase di stallo, i partenopei sarebbero tornati alla carica in questi ultimi giorni, presentando un offerta da 25 milioni. Proposta che però il Milan pare abbia rispedito al mittente. Insomma, ora Yunus Musah sarebbe vicinissimo alla Premier League e al trasferimento Nottingham Forest.