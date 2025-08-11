Mercato Milan, ci siamo per il nuovo acquisto: si chiude nelle prossime ore

Fumata bianca all’orizzonte per il Milan che nelle prossime ore dovrebbe mettere a segno il suo prossimo acquisto. La trattativa è ormai ai dettagli.

A poco meno di una settimana dal debutto stagionale contro il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia, il Milan prosegue con il suo calciomercato. Dopo aver chiuso la doppia operazione Thiaw-De Winter, con il tedesco volato al Newcastle e il belga pronto a sposare i colori rossoneri, il Diavolo si prepara già per il suo prossimo acquisto.

Nelle prossime ore il Milan conta di chiudere l’affare per accogliere il suo nuovo rossonero. La trattativa non sembra essere in discussione, con la sensazione che quella di domani possa essere la giornata decisiva per la fumata bianca.

Milan, in pugno Athekame: si aspetta l’intesa definitiva con lo Young Boys

Come riportato da Gianluca Di Marzio, proseguono i contatti tra il Milan e lo Young Boys per il trasferimento di Zachary Athekame. Le cifre dell’affare si aggirano attorno ai 10 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Il futuro del terzino svizzero è a tinte rossonere e già nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’intesa definitiva.

Nelle scorse ore un club francese aveva provato ad inserirsi nella trattativa, offrendo anche più del Milan, ma la volontà di Athekame di trasferirsi in rossonero ha avuto la meglio. Il classe 2004 ha sempre messo il Milan in cima alla lista dei desideri e già domani il suo sogno di raggiungere il Diavolo potrebbe avverarsi. Non è, inoltre, da escludere che il giocatore possa già far parte dei convocati per la sfida di domenica prossima contro il Bari.